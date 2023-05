Die Global Chess League (GCL), ein Joint Venture zwischen der FIDE und Tech Mahindra, hat heute Dubai als Austragungsort der ersten Ausgabe bekannt gegeben. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen einer Pressekonferenz in der Golfstadt, bei der wichtige Persönlichkeiten wie Dr. Aman Puri, Generalkonsul von Indien, Dubai, Viswanathan Anand, fünfmaliger Schachweltmeister und stellvertretender Präsident der FIDE, CP Gurnani, Managing Director und CEO bei Tech Mahindra, Parag Shah, EVP und Head, Mahindra Accelo, sowie Mitglied des Vorstands der Global Chess League, und Jagdish Mitra, Vorsitzender des Vorstands der Global Chess League, zugegen waren.

Die weltweit größte und erste Franchise-basierte Schachliga wird in Dubai in Kooperation mit dem Dubai Sports Council, dem Ausrichter der Liga, ausgetragen.

Seine Exzellenz Saeed Hareb, Generalsekretär des Dubai Sports Council, kommentiert die Ausrichtung der Premiere der Global Chess League wie folgt: "Die Austragung der Global Chess League ist ein wichtiges Ereignis für uns. Die Vision von FIDE und Tech Mahindra für die Liga verfolgt das Ziel, den Schachsport einem neuen Publikum näherzubringen und den bestehenden Fans zu helfen, sich mehr denn je mit dem Sport zu identifizieren. Die Global Chess League ist das erste Turnier dieser Art im Team-gegen-Team-Format, das die besten Schachspieler aus der ganzen Welt zusammenbringt, die wichtigsten Länder repräsentiert und Schachfans weltweit ein einzigartiges Erlebnis bietet. Wir freuen uns darauf, Champions aus der ganzen Welt in Dubai, der wachsenden Sportmetropole, begrüßen zu dürfen."

Die GCL wird der Weltöffentlichkeit ein neues Schachformat vorstellen und ein Ökosystem für den Sport aufbauen, indem sie eine Plattform für Meister aus allen Regionen der Welt bereitstellt, um das Potenzial des Schachs zu demonstrieren.

Viswanathan Anand, fünffacher Schachweltmeister und stellvertretender Präsident der FIDE, kommentiert: "Dubai ist ein Anziehungspunkt für verschiedene Sportevents. Die Schachweltmeisterschaft 2021 in Dubai, die während der Dubai Expo stattfand, war ein großer Erfolg. Ebenso bin ich davon überzeugt, dass die Global Chess League eine neue Ära für Schachfans markieren wird. Ihr einzigartiges Teamformat wird zum Wachstum und zur Entwicklung des Schachs beitragen. Die Liga will das Spiel revolutionieren, indem sie etablierte und aufstrebende Talente gemeinsam in einem Team spielen lässt. Alle Spieler, einschließlich der Männer, Frauen und Junioren, können so gleichermaßen zum Erfolg ihrer Mannschaft beitragen. Ich freue mich auf eine fantastische erste Saison."

An der ersten Auflage der GCL, die vom 21. Juni bis zum 2. Juli 2023 stattfindet, werden sechs Mannschaften mit jeweils sechs Spielern teilnehmen, darunter mindestens zwei weibliche Spielerinnen und ein Schach-Star pro Mannschaft. Die sechs Mannschaften werden in einem Rundenturnier antreten, wobei jede Mannschaft 10 Spiele bestreitet.

Der Präsident der FIDE, Arkady Dvorkovich, erklärt:"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit dem Dubai Sports Council bekannt geben zu können, um die erste Auflage der Global Chess League in Dubai auszurichten. Die Stadt hat sich als Veranstaltungsort von Weltrang etabliert und war neben vielen anderen großen Sportereignissen auch Gastgeber der sehr erfolgreichen IDE World Championship Match 2021. Vor diesem Hintergrund können wir uns keinen besseren Partner vorstellen, um eine unvergessliche erste Auflage der Global Chess League auszutragen."

Bei jedem Spiel wird gleichzeitig auf sechs Schachbrettern gespielt. Die beiden besten Teams qualifizieren sich für das Finale am 2. Juli 2023 und werden zum World Champion Franchise Team gekürt.

Jagdish Mitra, Vorsitzender des Global Chess League Board, sagt:Dubai hat sich im letzten Jahrzehnt zu einem bedeutenden globalen Sport- und Wirtschaftsstandort entwickelt. Die Metropole übernimmt eine wichtige Rolle bei der Förderung der Digitalwirtschaft der VAE und der Stärkung ihrer Position als globales Wissens-Hub. Dies macht Dubai zu einem idealen Ort für die Ausrichtung der ersten Auflage eines Turniers wie der Global Chess League. Unsere Partnerschaft mit dem Dubai Sports Council, dem offiziellen Sportverband der Regierung von Dubai, ist ein wichtiger Schritt zur weiteren Stärkung unserer Beziehungen zu diesem Land. Wir freuen uns darauf, in Dubai eine erfolgreiche Liga auszurichten und ein neues Kapitel für den Schach einzuläuten."

