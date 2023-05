IonQ wird eine Session über die erste Implementierung bekannter Quantenkognitionsmodelle auf physikalischer Quantenhardware sowie eine Session über ein neues Quantenenkodierungsverfahren für Daten aus Gaußschen Verteilungen abhalten. Diese neue und effiziente Methode kann auf hochdimensionale Daten aus gleichmäßigen und differenzierbaren Wahrscheinlichkeitsverteilungen angewandt werden, wie sie bei vielen Monte-Carlo-Sampling-Methoden üblich sind.

IonQ (NYSE: IONQ), ein Marktführer im Bereich Quantencomputing, gab heute seine Teilnahme an der Q2B Paris bekannt. Die mehrtägige Veranstaltung wird vom 3. bis 4. Mai 2023 in Paris, Frankreich, stattfinden. Teilnehmer vor Ort können den IonQ-Stand (G7) besuchen, um mit uns über unsere neuesten Fortschritte bei der Kommerzialisierung des Quantencomputers zu sprechen.

Dominic Widdows, Senior Staff Scientist bei IonQ, wird im Rahmen der Veranstaltung am 3. Mai einen Vortrag mit dem Titel "Quantum Cognition: From Inception to First Quantum Implementation" halten. Er behandelt darin die ersten Implementierungen dieser Modelle in Form von Quantenschaltkreisen, die auf physikalischer Quantenhardware laufen, was neue Fragen und Möglichkeiten im Bereich der KI, der Psychologie und des Quantencomputings aufwirft.

Außerdem wird Nicole Barberis, Director GTM Sales Engineering bei IonQ, am 4. Mai über eine kürzlich erfolgte Zusammenarbeit zwischen IonQ und dem Fidelity Center for Applied Technology (FCAT) referieren. Sie wird in der Session mit dem Titel "Quantum Data Loading on IonQ Quantum Computers" eine neue Methode zur Kodierung von Quantendaten vorstellen, die eine Beschleunigung von Quanten-Monte-Carlo-Sampling-Methoden ermöglicht, für die es viele interessante Anwendungsmöglichkeiten in der Finanzbranche gibt. Diese neue Methode zur Enkodierung von Quantendaten ist effizient und präzise und ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Vorbereitung von Quantenzuständen für viele andere Quantenalgorithmen.

Diese Präsentation ist die Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen IonQ und FCAT im Bereich der generativen Quanten-Lernalgorithmen und ihrer potenziellen Überlegenheit gegenüber klassischen Computern.

Die Konferenz findet im Anschluss an den jüngsten Aktionärsbrief von IonQ statt, in dem das Unternehmen seinen Vorsprung auf dem Weg zum Quantenvorteil, den (kurzen) Weg zum Quantenvorteil und die Nutzung vorhandener Technologie für die Skalierung erläutert.

