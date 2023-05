Die OPEX Corporation hat kürzlich eine positive erste Entscheidung gewonnen, dass Invata, LLC aus Conshohocken, Pennsylvania ("Invata") und HC Robotics aus Hangzhou City, China ("HC Robotics") zwei Patente von OPEX verletzt haben, in Bezug auf die preisgekrönten Sure Sort® und Perfect Pick® Systems von OPEX und deren zugehörige iBOT-Fahrzeuge.

Nach einem vollständigen Prozess kam der Chief Administrative Law Judge der International Trade Commission zu dem Schluss, dass das Omnisort-System der zweiten Generation von Invata und HC Robotics die US-Patente Nr. 8.622.194 und 10.576.505 von OPEX verletzt. Das Urteil bestätigte auch die Gültigkeit der Patente von OPEX.

Auf der Grundlage seiner Ergebnisse empfiehlt Chief Judge Cheney der International Trade Commission, Invata und HC Robotics zu verbieten, ihr Omnisort-System der zweiten Generation in die Vereinigten Staaten zu importieren, zu verkaufen oder Support anzubieten. Diese Entscheidung folgt auf eine Consent Order des ITC, in der Invata und HC Robotics zuvor vereinbart hatten, ihre Omnisort-Systeme der ersten Generation nicht mehr in die Vereinigten Staaten zu importieren oder zu verkaufen.

Alex Stevens, Warehouse Automation President der OPEX Corporation, kommentierte: "Wir freuen uns über das Urteil des Richters und die Bestätigung der Innovationen von OPEX in der Branche der Lagerautomatisierung. Wir sind weiterhin bestrebt, den dringendsten Bedarf unserer Kunden auf einzigartige und clevere Weise zu lösen und dann das geistige Eigentum zu schützen, das aus dieser Innovation hervorgeht."

Über OPEX

OPEX Corporation bietet Kunden auf der ganzen Welt Automatisierung der nächsten Generation, einschließlich Lösungen zur Lager-, Dokumenten- und Postautomatisierung. Mit Hauptsitz in Moorestown, New Jersey und Einrichtungen in Pennsauken, New Jersey; Plano, Texas (Dallas-U-Bahn); Frankreich; Deutschland; und Großbritannien beschäftigt OPEX mehr als 1.600 Mitarbeiter, die sich begeistert der Neukonzeption und Bereitstellung innovativer, skalierbarer und einzigartiger Technologielösungen widmen, um die geschäftlichen Herausforderungen von heute zu meistern.

