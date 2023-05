Die europäische Modemarke C&A hat eine neue Frühjahr/Sommer-Kollektion 2023 auf den Markt gebracht, die aus Recover hergestellt wurde, einer hochwertigen recycelten Baumwollfaser, die aus Textilabfällen gewonnen wird.

Die Kollektion ist das Ergebnis der 4-jährigen strategischen Partnerschaft, die die beiden Unternehmen im vergangenen Jahr geschlossen haben und deren Ziel es ist, recycelte Baumwolle als Kernbestandteil einer nachhaltigeren Modebranche zu etablieren. Die Kollektion besteht aus jugendlichen Kleidungsstücken in sieben Stilen, einschließlich geblümten Basic-T-Shirts, geschnürten Westen und Spaghettiträger-Crop-Tops. Jedes Teil enthält 20 recycelte Recover-Baumwollfasern und kann in Geschäften in ganz Europa oder online unter c-and-a.com erworben werden.

Es ist das jüngste Ergebnis der langfristigen Zusammenarbeit, bei der sowohl Recover als auch C&A ihre Entschlossenheit zur Kreislaufwirtschaft verdoppeln, indem sie die Nutzung von recycelten Rohstoffen mit wirkungsvollen pädagogischen Botschaften verbinden. Die neue Kollektion und die dazugehörige Kampagne sind ein weiterer Schritt auf ihrem Weg, die Verbraucher über Kreislaufmode zu informieren und ihnen gleichzeitig stilvolle und bezahlbare Optionen zur Verfügung zu stellen.

Alejandro Raña, Chief Business Development Officer bei Recover, erklärte: "Die Zusammenarbeit mit globalen Marken wie C&A verleiht unserer Vision von Kreislaufmode in großem Maßstab Leben und die erforderliche Nachfrage, um die Branche nachhaltig zu beeinflussen."

Suzanne McKenna, Chief Range and Sustainability Officer bei C&A Europe, erklärte: "Die Nutzung von Innovationen zur Steigerung der Verfügbarkeit hochwertiger recycelter Materialien ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft. Unsere jüngste Zusammenarbeit mit Recover zeigt unsere Entschlossenheit, bis 2028 7/10 Produkte mit dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft zu verbinden."

Über C&A Europe

Mit über 1.300 Geschäften in 17 europäischen Ländern und mehr als 27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist C&A einer der führenden europäischen Einzelhändler für Mode. Jeden Tag begrüßt C&A Millionen von Besuchern in seinen Geschäften in Europa und in seinem Online-Shop. C&A bietet hochwertige und langlebige Mode zu bezahlbaren Preisen für alle. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website.

Über Recover

Recover ist eine führende Werkstoffwissenschafts-Firma und ein weltweit tätiger Hersteller von umweltverträglichen, hochwertigen Recycling-Baumwollfasern und Baumwollmischfasern. Seine umweltfreundlichen und wettbewerbsfähigen Premium-Produkte werden in Kooperation mit der Lieferkette für globale Einzelhändler und Marken entwickelt und stellen eine nachhaltige Lösung für eine im Austausch hergestellte Mode für alle dar. Als ein in vierter Generation im Familienbesitz befindliches Unternehmen und gestützt durch neue Investitionen von STORY 3 Capital und Goldman Sachs, hat es sich Recover zur Aufgabe gemacht, seine proprietäre Technologie zu skalieren, um die Umwelt dauerhaft positiv zu beeinflussen und mit Marken/Einzelhändlern und anderen Machern des Wandels zu kooperieren, um die Nachhaltigkeitsziele der Branche zu erreichen.

