360Learning, das weltweit führende Unternehmen für gemeinschaftliches Lernen, gibt heute bekannt, dass Guillaume "G" Vives dem Unternehmen als neuer Chief Product and Technology Officer beitreten wird. G, der seit über 20 Jahren im Silicon Valley und insbesondere in der Unternehmenssoftwarebranche tätig ist, wird für Produkt und Technik zuständig sein, damit Unternehmen eine Kultur des gemeinschaftlichen Lernens errichten können.

Guillaume ''G" Vives, 360Learning's new CPTO (Photo: Business Wire)

Bevor er zu 360Learning kam, führte G drei Unternehmen zum Erfolg, darunter Zuora, die führende Abonnement-SaaS-Plattform, die er an die Börse brachte. Während seiner Zeit bei Zuora leitete G die Produkt- und Marketingteams. Damals leistete Zuora Pionierarbeit im Bereich der strategischen Erzählungen mit marketinggesteuertem Wachstum, das auf dem Konzept der Abonnementwirtschaft basierte, das Andy Raskin in seinem Beitrag "The Greatest Sales Deck I've Ever Seen" berühmt gemacht hat. Als Pionier der B2B-Abonnementwirtschaft hat G dazu beigetragen, dass Zuora zu einer Inspirationsquelle für Geschäftsmodelle von Millionen von Unternehmen wurde.

G berät das 360Learning Leitungsteam seit zwei Jahren und unterstützt es dabei, kraftvolle strategische Erzählungen zu Themen wie gemeinschaftliches Lernen und Up-Skilling von innen heraus zu errichten, wobei er über Erfahrungen bei Unternehmen wie Zuora und BlueJeans verfügt. In seiner neuen Rolle wird G für die Produktstrategie verantwortlich sein, während 360Learning immer mehr Unternehmen auf der ganzen Welt erreicht.

Guillaume Vives, CPTO bei 360Learning, sagte: "Ich bin hocherfreut, die Position des neuen CPTO des Unternehmens zu übernehmen. Nick und sein Team haben ein großartiges Unternehmen aufgebaut, das Unternehmen dabei unterstützt, gemeinschaftliches Lernen zu fördern und sich von innen heraus weiterzubilden. Ich freue mich darauf, dem Team beizutreten und dabei zu helfen, einen neuen Marktführer in dieser Kategorie zu schaffen. Ich freue mich darauf, unsere Mission weiter auszubauen und unseren Kunden weltweit einen noch größeren Wert anzubieten."

Nick Hernandez, CEO und Co-Founder von 360Learning, sagte: "G ist eine Legende der Softwarebranche, mit der Kreativität und Leidenschaft, Unternehmen zu formen, um ihnen zu helfen, weltweit führend zu werden. Ich freue mich, ihn an Bord des 360Learning-Teams zu haben, und ich sehe der engen Zusammenarbeit mit ihm entgegen, wenn wir die sich zügig entwickelnde L&D-Branche weiter umgestalten."

Über 360Learning:

360Learning befähigt Lern- und Entwicklungsteams, Kultur und Wachstum über gemeinschaftliches Lernen zu fördern. Unsere Lernplattform kombiniert kollaborative Tools mit der Leistungsfähigkeit eines LMS und ermöglicht es wachstumsstarken Unternehmen, Lernen auf der Grundlage von gemeinschaftlichem Fachwissen anstelle von Top-Down-Wissen zu ermöglichen. 360Learning ist der einfachste Weg, um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzuführen, Teams mit Kundenkontakt zu schulen und berufliche Fähigkeiten zu entwickeln alles von einem Ort aus. www.360learning.com

