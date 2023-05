Aquyre Biosciences, Inc. gab heute die Ernennung von F. Samuel Eberts III zum Chief Executive Officer und Chairman des Board of Directors bekannt. Der Gründer Bertrand de Poly wird die Position des Chief Strategy and Technology Officer übernehmen und sich neben seiner weiteren Board-Tätigkeit auf die Strategie und die technologische Entwicklung konzentrieren.

Diese personellen Veränderungen im Management zielen darauf ab, das Unternehmen in die kommende Wachstumsphase zu führen, auf der Grundlage der jüngsten Erfolge wie die Akzeptanz eines klinischen Studienmanuskripts mit Johnson Johnson an der Universität Boston und dem Fox Chase Cancer Center, das im Rahmen der Tagung der American Thoracic Society in Washington, DC, vom 19. bis 24. Mai 2023 präsentiert werden soll.

Samuel Eberts wird seine jahrzehntelange Erfahrung an der Schnittstelle zwischen Gesundheitswesen, Recht und Wissenschaft bei Aquyre Biosciences einbringen. Zu seiner abwechslungsreichen Karriere gehört eine Equity-Partnerschaft, die Mitgliedschaft im Board und dem Investitionsausschuss einer Private-Equity-Firma, deren Kooperation mit dem Wellman Center der Harvard-Tochter Mass General zu erstklassigen medizinischen Erkenntnissen führte, sowie laufende Tätigkeiten als Partner bei Market Street HealthCare Partners, einem Private-Equity-Sponsor für Investitionen im Gesundheitssektor. Sam war 15 Jahre lang Mitglied der Geschäftsführung bei LabCorp, wo er als Chief Legal Officer, Corporate Secretary und Senior Vice President of Corporate Affairs tätig war und die Aktivitäten in den Bereichen Regulierung, Regierungsbeziehungen sowie Fusionen und Übernahmen führte. Er ist ein leitender Berater für Investitionen im Gesundheitssektor für den Aquyre-Aktionär Invescore. Zudem ist Sam Senior Lecturing Fellow an der Duke University School of Law, Beiratsmitglied des Wilson Center und ehemaliges Mitglied des World Policy Institute Advisory Board, des Harvard Law School Corporate Governance Forum und des John F. Kennedy School of Government Healthcare Policy Leadership Council. Ferner ist er Mitglied in den Vorständen mehrerer gemeinnütziger Organisationen.

"Ich bin sehr erfreut über Samuels Bereitschaft, Aquyre in die nächste Phase seines Wachstums zu führen, während wir unsere Technologie weiter verfeinern und unsere Partnerlösungen und Unternehmensaktivitäten erweitern. Ich sehe unserer Zusammenarbeit erwartungsvoll entgegen, um den Erfolg unseres Unternehmens zu sichern", so Bertrand de Poly.

"Besonders erfreulich ist, dass Canon Medical Systems Corporation die Tochtergesellschaft des multinationalen Optik-, Imaging- und Industriekonzerns Canon, Inc. für Medizintechnik als strategischer Investor unter den zahlreichen Aquyre-Aktionären ist", berichtet Samuel Eberts. "Ich fühle mich geehrt, die Verantwortung für eine so beeindruckende Gruppe von Persönlichkeiten und Produkten zu übernehmen und bin begeistert vom Potenzial von Aquyre Biosciences. Es ist aufregend, Teil einer Organisation zu sein, die eine zentrale Rolle im Gesundheitswesen spielen wird. Wir sind gut aufgestellt, um eine neue Stufe der Präzision in der Krebsdiagnose zu erreichen und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern."

Über Aquyre Biosciences

Aquyre Biosciences, Inc. ist der Erfinder von CelTivity, dem branchenführenden Verfahren zur Beurteilung der Eignung von Lungenbiopsien innerhalb von zwei Minuten. CelTivity stützt sich auf zwei proprietäre Technologien, darunter Dynamic Cell Imaging (DCI), und ist dazu in der Lage, eine Biopsie zu scannen und die intrazelluläre und metabolische Aktivität im gesamten entnommenen Gewebe zu messen. Diese Aktivität wird in einer Heatmap dargestellt, die leicht zu interpretieren ist. Für die Auswertung sind keine Schnitte oder Färbungen erforderlich. Das heißt: Dasselbe Gewebe, dessen Eignung beurteilt wurde, kann in der Pathologie auf Krebs, Granulome, Lymphozyten und vieles mehr untersucht werden. Der Hauptsitz von Aquyre Biosciences ist Weston, Massachusetts, USA. Weitere Informationen unter www.aquyre.com

