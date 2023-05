FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) steuert bei ihrer Sitzung an diesem Donnerstag auf eine weitere Zinserhöhung zu. Volkswirte erwarten überwiegend eine Anhebung der Leitzinsen im Euroraum um 0,25 Prozentpunkte. Aber auch eine erneute Erhöhung um 0,50 Punkte ist nicht vom Tisch. Die Notenbank gibt die Entscheidung des EZB-Rates am Nachmittag (14.15 Uhr) bekannt, anschließend äußert sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde in Frankfurt vor der Presse.

Seit Juli vergangenen Jahres hat die EZB sechs Mal in Folge die Zinsen im Euroraum erhöht. Der Leitzins im Währungsraum liegt inzwischen bei 3,5 Prozent. Geschäftsbanken, die Geld bei der Notenbank parken, erhalten darauf derzeit 3,0 Prozent Zinsen.

Mit den Zinserhöhungen versuchen die Währungshüter, die seit Monaten hohe Inflation einzudämmen. Höhere Zinsen verteuern Kredite. Das kann die Nachfrage bremsen und hohen Teuerungsraten entgegenwirken. Die EZB strebt mittelfristig für den Euroraum Preisstabilität bei einer Teuerungsrate von zwei Prozent an.

Im April hat sich die Inflation im Euroraum wieder etwas verstärkt. Im Währungsraum der 20 Staaten lagen die Verbraucherpreise einer ersten Schätzung des Statistikamtes Eurostat zufolge um 7,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im März war die jährliche Teuerungsrate deutlich von 8,5 Prozent auf 6,9 Prozent gesunken./ben/DP/jha