Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Swiss Re erzielt im ersten Quartal 643 Mio. USD Gewinn



04.05.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) erzielt 369 Mio. USD Gewinn; Schaden-Kosten-Satz von 97,2%1

Erfolgreiche April-Vertragserneuerungen von P&C Re; Preiserhöhung um 19%

Life & Health Reinsurance (L&H Re) erzielt 174 Mio. USD Gewinn

Corporate Solutions erzielt 168 Mio. USD Gewinn; Schaden-Kosten-Satz von 90,3%1

Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) von 2,8%; Umlaufrendite von 3,1% Zürich, 4. Mai 2023 - Swiss Re hat im ersten Quartal 2023 einen Gewinn von 643 Mio. USD erzielt, wobei die verbesserte Profitabilität in unseren wichtigsten Geschäftsbereichen die hohen Schäden durch Naturkatastrophen und die saisonal höhere Sterblichkeit in den Wintermonaten mehr als ausgeglichen hat. Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Die Quartalsergebnisse verdeutlichen die Widerstandsfähigkeit unserer wichtigsten Geschäftsbereiche, die durch adäquate Preise, höhere Anlageerträge und Kostendisziplin gestärkt wird.» John Dacey, Group Chief Financial Officer von Swiss Re: «Die Rendite auf Kapitalanlagen von 2,8%, die wir in einem turbulenten Quartal erzielt haben, belegt die Qualität unseres Anlageportefeuilles. Auf der Haftungsseite haben wir mehrere Grossschäden absorbiert, gleichzeitig aber die Profitabilität im Underwriting beibehalten.» Solider Gewinn von 643 Mio. USD im ersten Quartal

Swiss Re hat im ersten Quartal 2023 einen Gewinn von 643 Mio. USD und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 19,1% erzielt, verglichen mit einem Verlust von 248 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.



Die verdienten Nettoprämien und Honorareinnahmen der Gruppe stiegen im ersten Quartal 2023 um 4,1% auf 11,1 Mrd. USD; legt man konstante Wechselkurse zugrunde, betrug der Zuwachs 7,5%.



Die Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) stieg auf 2,8% gegenüber 0,7% im Vorjahreszeitraum, während die Umlaufrendite auf 3,1% kletterte und damit die positive Entwicklung der vergangenen Quartale fortsetzte. Die Reinvestitionsrendite festverzinslicher Wertschriften profitiert weiterhin von höheren Zinsen und lag im ersten Quartal 2023 bei 4,7%.



P&C Re im ersten Quartal mit verbesserter Profitabilität

P&C Re erzielte im ersten Quartal einen Gewinn von 369 Mio. USD, verglichen mit 85 Mio. USD im Vorjahreszeitraum, und dies trotz Grossschäden durch Naturkatastrophen. Massgeblich waren in diesem Zusammenhang das Erdbeben in der Türkei und Syrien, für das P&C Re auf Basis einer Marktschadenschätzung von 5,3 Mrd. USD Nettoschäden in Höhe von 426 Mio. USD verbuchte, sowie der Zyklon Gabrielle und die Überschwemmungen in Neuseeland. Der Gewinnanstieg war robusten Preiserhöhungen und gestiegenen Anlageergebnissen zu verdanken. Die verdienten Nettoprämien stiegen um 8,5% auf 5,8 Mrd. USD, verglichen mit 5,3 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Legt man konstante Wechselkurse zugrunde, betrug der Anstieg der verdienten Nettoprämien 11,3%. Der Schaden-Kosten-Satz lag im ersten Quartal bei 97,2%1. P&C Re bekräftigt ihr Jahresziel eines Schaden-Kosten-Satzes von unter 95%, denn das Segment verdient den Grossteil seiner Naturkatastrophenprämien in der zweiten Jahreshälfte.2 Erfolgreiche April-Vertragserneuerungen von P&C Re vor dem Hintergrund erhöhter Risiken

P&C Re erneuerte per 1. April 2023 Verträge mit einem Prämienvolumen von 2,6 Mrd. USD. Damit erhöhte sich das Volumen im Vergleich zum Geschäft, das zur Erneuerung anstand, um 5%. Insgesamt erreichte P&C Re in dieser Erneuerungsrunde eine Preiserhöhung von 19%. Dadurch wurden die um 13% höheren Schadenannahmen, die eine weiterhin vorsichtige Einschätzung der wirtschaftlichen Inflation und die Aktualisierung von Risikomodellen widerspiegeln, mehr als ausgeglichen. L&H Re im ersten Quartal mit solidem Ergebnis

L&H Re erzielte im ersten Quartal 2023 einen Gewinn von 174 Mio. USD, verglichen mit einem Verlust von 230 Mio. USD im selben Zeitraum des Vorjahres. Das Ergebnis profitierte von einem starken Rückgang der COVID-19-Schäden und einem höheren Anlageergebnis.



Die verdienten Nettoprämien und Honorareinnahmen blieben mit 3,8 Mrd. USD unverändert. Berechnet auf Basis konstanter Wechselkurse stiegen die verdienten Nettoprämien und Honorareinnahmen um 5,2% an.



Trotz der saisonal erhöhten Sterblichkeit in den Wintermonaten bekräftigt L&H Re für 2023 ihr Jahresziel von etwa 900 Mio. USD Gewinn.



Corporate Solutions mit hervorragendem Start ins Jahr

Corporate Solutions erzielte ein starkes Quartalsergebnis von 168 Mio. USD, verglichen mit 81 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Massgeblich war hierfür die nachhaltige Entwicklung des zugrunde liegenden Geschäfts, die auf diszipliniertes Underwriting, sorgfältige Risikoselektion und adäquate Preise zurückzuführen ist.



Die verdienten Nettoprämien sanken im ersten Quartal 2023 auf 1,3 Mrd. USD, gegenüber 1,4 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum, bedingt durch den Teilverkauf des Geschäfts von elipsLife zur Jahresmitte 2022. Berechnet auf Basis konstanter Wechselkurse und ohne den Einfluss des Verkaufs von elipsLife ergibt sich ein Anstieg um 6,8%.



Der Schaden-Kosten-Satz von Corporate Solutions lag im ersten Quartal 2023 bei 90,3%1 und ist damit auf bestem Weg, für das Gesamtjahr das Ziel von unter 94% zu erreichen.



iptiQ treibt Nachhaltigkeit des Geschäfts voran

iptiQ erzielte im ersten Quartal 2023 gebuchte Bruttoprämien in Höhe von 218 Mio. USD. Dieser leichte Rückgang um 5,2% gegenüber 230 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sich iptiQ vermehrt auf die Erreichung der Gewinnschwelle konzentriert. Legt man konstante Wechselkurse zugrunde, betrug der Rückgang 1,6%. Ausblick

Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Angesichts des unsicheren makroökonomischen Umfelds setzen wir weiterhin alles daran, 2023 mit der Gruppe unser ambitioniertes Ziel von mehr als 3 Mrd. USD Jahresgewinn zu erreichen. Untermauert wird unsere Zuversicht durch die erfolgreichen Vertragserneuerungen seit Jahresbeginn bei P&C Re und den guten Start bei L&H Re und Corporate Solutions, sowie durch steigende Zinsen, Kostendisziplin und eine sehr starke Kapitalausstattung. Per April 2023 hat Swiss Re zudem erfolgreich den Übergang zu einer neuen Struktur vollzogen, die uns zu einer einfacheren und schlankeren Organisation verhilft und mehr Kundennähe ermöglicht.» Details zur Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2022 Q1 2022 Q1 2023 in Mio. USD, wenn nicht anders angegeben Konsolidierte Gruppe (Total) Verdiente Nettoprämien

und Honorareinnahmen 10 620 11 060 Gewinn/Verlust -248 643 Eigenkapitalrendite (%, Jahresbasis) -4,6 19,1 Rendite auf Kapitalanlagen (%, Jahresbasis) 0,7 2,8 Umlaufrendite

Jahresbasis) 2,1 3,1 31.12.22 31.03.23 Eigenkapital 12 699 14 225 Buchwert je Aktie (USD) 43.94 49.22 Q1 2022 Q1 2023 P&C Reinsurance Verdiente Nettoprämien 5 300 5 753 Gewinn/Verlust 85 369 Schaden-Kosten-Satz (%)1 99,3 97,2 L&H Reinsurance Verdiente Nettoprämien

und Honorareinnahmen 3 814 3 840 Gewinn/Verlust -230 174 Umlaufrendite

Jahresbasis) 2,8 3,8 Corporate Solutions Verdiente Nettoprämien 1 389 1 250 Gewinn/Verlust 81 168 Schaden-Kosten-Satz (%)1 95,2 90,3

1 Die Gruppe hat die Methode zur Berechnung des Schaden-Kosten-Satzes prospektiv angepasst, mit der Folge, dass Zinsen auf zurückgehaltenen Mitteln (sog. Funds withheld) ab dem ersten Quartal 2023 einbezogen werden. 2 Unter Annahme einer normalen Belastung durch grosse Naturkatastrophenschäden. Telefonkonferenz für Medienvertreter Swiss Re wird heute um 8.30 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz durchführen. Wenn Sie teilnehmen möchten, wählen Sie bitte 10 Minuten vor Beginn der Konferenz je nach Standort die entsprechende Telefonnummer: Schweiz: +41 (0) 58 310 5000

Grossbritannien: +44 (0) 207 107 0613

USA: +1 (1) 631 570 5613

Deutschland: +49 (0)69 5050 0082

Frankreich: +33 (0)1 7091 8706

Hongkong: +852 5808 1769 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren Swiss Re wird heute um 14.00 Uhr (MESZ) im Rahmen einer Telefonkonferenz für Analysten und Investoren Fragen beantworten. Die Investoren- und Analystenpräsentation kann hier abgerufen werden. Wenn Sie teilnehmen möchten, wählen Sie bitte 10-15 Minuten vor Beginn der Konferenz je nach Standort die entsprechende Telefonnummer: Schweiz: +41 (0) 58 310 5000

Grossbritannien: +44 (0) 207 107 0613

USA: +1 (1) 631 570 5613

Deutschland: +49 (0) 69 5050 0082

Frankreich: +33 (0) 1 7091 8706 Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com .

Bitte klicken Sie hier, um auf die Pressemitteilungen von Swiss Re zuzugreifen. Swiss Re

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80 Geschäftsstellen weltweit tätig. Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen

Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit beziehen. Weitere Informationen finden Sie hier: Legal Notice section of Swiss Re's website .

Ende der Adhoc-Mitteilung