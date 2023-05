DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

SPARPOLITIK - Der Wirtschaftsweise Achim Truger hat die geplante Sparpolitik von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) als Gefahr für eine Wirtschaftserholung kritisiert. "Ich halte die Hardliner-Linie für hochriskant und würde mir eine pragmatischere Haltung wünschen, wie sie ja auch im Koalitionsvertrag gefunden wurde", sagte Truger der Augsburger Allgemeinen. Es sei nicht gesagt, dass die geplanten Kürzungen ohne wirtschaftliche Schäden abliefen, warnte der Ökonom. (Augsburger Allgemeine)

INVESTITIONEN - Für viele Unternehmen sind Investitionen im Ausland derzeit attraktiver als solche in Deutschland. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) unter mehr als 5.000 ihrer Mitgliedsunternehmen. Hauptgrund seien die hohen Kosten in Deutschland, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier am Mittwoch in Berlin. "Die inländischen Probleme sind so groß, dass die Unternehmen lieber im Ausland investieren." Treier sprach von einer "schleichenden Verlagerung" der Produktion. (FAZ)

May 04, 2023

