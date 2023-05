EQS-News: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Dividende

Blue Cap AG schlägt nach starkem Umsatz- und Ergebniswachstum im Geschäftsjahr 2022 erneute Erhöhung der Dividende auf 0,90 Euro je Aktie vor - NAV-Ziel je Aktie für Ende 2025 bei 55 Euro



Konzernumsatz steigt 2022 um 30 % auf 347,5 Mio. Euro (VJ: 267,3 Mio. Euro)

Adjusted EBITDA verbessert sich um 23 % auf 30,4 Mio. Euro (VJ: 24,6 Mio. Euro)

Adjusted EBITDA-Marge bei 8,6 %

Net Asset Value (NAV) bei 160,8 Mio. Euro bzw. 36,60 Euro je Aktie

Dividendenvorschlag von 0,90 Euro je Aktie entspricht Dividendenrendite von rund 4 %, Ausschüttung wahlweise als Aktiendividende

Prognose für das Geschäftsjahr 2023 mit Umsatz von 340-355 Mio. Euro und Adjusted EBITDA-Marge von 8-9 % bestätigt

Mittelfristziel: NAV soll bis Ende 2025 um rund 50% auf 55 Euro je Aktie steigen München, 04. Mai 2023 - Die Blue Cap AG ("Blue Cap") setzte im letzten Jahr wie avisiert ihren profitablen Wachstumskurs fort. Dabei bestätigen die nunmehr veröffentlichten testierten Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2022 nach IFRS die am 07. März vorgelegten vorläufigen Zahlen. Der Konzernumsatz der Blue Cap-Gruppe erhöhte sich in einem herausfordernden Marktumfeld auf 347,5 Mio. Euro (VJ: 267,3 Mio. Euro). Das operative Betriebsergebnis (Adjusted(1) EBITDA) stieg auf 30,4 Mio. Euro an (VJ: 24,6 Mio. Euro), was einer Marge von 8,6 % (VJ: 9,1 %) an der Gesamtleistung entspricht. Die Adjusted EBIT-Marge liegt bei 4,6 % (VJ.: 4,9 %). Der deutliche Zuwachs resultiert insbesondere aus der Entwicklung der Beteiligung con-pearl, die wie im Vorjahr von einem Großauftrag im Logistikbereich profitierte, sowie dem verbesserten Volumen bei H+E und HY-LINE. Auf anorganischer Ebene trug die Akquisition der Transline sowie die erstmals ganzjährige Einbeziehung von H+E und HY-LINE zu dem positiven Trend bei. Net Asset Value je Aktie bei 36,60 Euro Der NAV sank auf 160,8 Mio. Euro (VJ: 172,8 Mio. Euro), was einem Wert von 36,60 Euro je Aktie entspricht, der damit sehr deutlich über dem aktuellen Aktienkurs liegt. Die Abweichung im Vergleich zum Vorjahr geht auf in Summe reduzierte Bewertungsmultiples der Peergruppe und Veränderungen in den Geschäftsaussichten im Portfolio zurück. Während sich die Wertbeiträge der Segmente Plastics und Business Services signifikant verbesserten, wurde das Medizintechnikunternehmen INHECO aufgrund der Anlaufinvestitionen für die Expansionsstrategie und der daraus resultierenden geringeren Profitabilität reduziert. Auch im Geschäftsbereich Adhesives & Coatings ist ein Wertrückgang zu verbuchen. Weiterhin gute Bilanzqualität trotz hoher M&A-Investitionen Der Erwerb der Transline im Segment Business Services, der teilweise über Akquisitionskredite finanziert wurde, führte im Berichtsjahr zu einem Anstieg der Nettofinanzverschuldung. Der Nettoverschuldungsgrad sank dennoch von 2,6 Jahren auf 2,4 Jahren und liegt damit komfortabel unterhalb der maximalen Zielvorgabe von unter 3,5 Jahren. Das Eigenkapital erhöhte sich auf 109,4 Mio. Euro (VJ: 98,2 Mio. Euro). Wesentlicher Treiber war das positive Jahresergebnis. Mit einer Eigenkapitalquote von 36,6 % (VJ: 36,7 %) verfügt die Blue Cap über eine gesunde Vermögens- und Finanzlage. Dynamisches Wachstum in den Segmenten Plastics und Business Services Zum 31. Dezember 2022 befinden sich im Portfolio der Blue Cap acht Mehrheitsbeteiligungen, die den Segmenten Plastics, Adhesives & Coatings, Business Services und Others zugeordnet werden, sowie eine Minderheitsbeteiligung. Das Segment Plastics stellte auch im letzten Jahr das umsatzstärkste Segment der Gruppe dar (163,7 Mio. Euro, VJ: 135,7 Mio. Euro). Haupttreiber dieser Entwicklung waren con-pearl und H+E. H+E konnte die operative Performance nach einem schwierigen Jahresauftakt im zweiten Halbjahr spürbar verbessern. Uniplast konnte die Rohstoffpreiserhöhungen im Laufe des Jahres an die Abnehmer weitergeben, während sich die ebenfalls spürbar gestiegenen Energiepreise belastend auf das Ergebnis auswirkten. Die in Summe positiven Entwicklungen führten zu einer Steigerung des Adjusted EBITDAs des Segments auf 19,0 Mio. Euro (VJ: 17,3 Mio. Euro). Das Segment Adhesives & Coatings erhöhte im Vorjahresvergleich zwar inflationsbedingt seinen Umsatz (96,0 Mio. Euro, VJ: 88,2 Mio. Euro), blieb im Ergebnis jedoch aufgrund des starken Anstiegs der Energie- und Rohstoffpreise, die nur teilweise an die Kunden weitergereicht werden konnten, mit 4,8 Mio. Euro hinter den Erwartungen und dem Vorjahr (VJ: 6,9 Mio. Euro). Das Segment Business Services verzeichnete aufgrund der im März 2022 akquirierten Transline und der starken Performance von HY-LINE, die von dem hohen Auftragsbestand und -eingang profitierte, ein starkes Umsatzwachstum auf 84,1 Mio. Euro (VJ: 17,6 Mio. Euro). Das Adjusted EBITDA stieg deutlich auf 6,5 Mio. Euro (VJ: 1,1 Mio. Euro). Die Entwicklung des Segments Others wurde im Jahresvergleich maßgeblich anorganisch getrieben (Verkäufe und Entkonsolidierung von Gämmerler im Jahr 2022 und Carl Schaefer im Jahr 2021). Damit sank der Segmentumsatz auf 3,8 Mio. Euro (VJ: 25,8 Mio. Euro). Die kleinste Beteiligung der Blue Cap, nokra, wies ein gutes Service-Geschäft auf und entwickelte sich deutlich besser als im Vorjahreszeitraum, was zu einer Erholung des Adjusted EBITDA des Segments auf 0,2 Mio. Euro (VJ: -0,6 Mio. Euro) führte. Auch nach Abflauen der Corona Pandemie konnte die Minderheitsbeteiligung INHECO den Umsatz auf Vorjahresniveau halten. Aufgrund von Investitionen in das langfristige Wachstum in einem weiter sehr attraktiven Markt liegt das Ergebnis jedoch unter dem Vorjahr. Segmentkennzahlen im Überblick Mio. EUR 2022 2021 Veränderung in % bzw. Basispunkten (BP) Plastics Umsatz 163,7 135,7 20,6 % Adjusted EBITDA 19,0 17,3 9,7 % Adjusted EBITDA-Marge in % 11,4 % 12,5 % - 110 BP Adhesives & Coatings Umsatz 96,0 88,2 8,7 % Adjusted EBITDA 4,8 6,9 -30,2 % Adjusted EBITDA-Marge in % 5,0 % 7,7 % -270 BP Business Services Umsatz 84,1 17,6 >100 % Adjusted EBITDA 6,5 1,1 >100 % Adjusted EBITDA-Marge in % 7,5 % 6,2 % 130 BP Others (*) Umsatz 3,8 25,8 -85,4 % Adjusted EBITDA 0,2 -0,6 >100 % Adjusted EBITDA-Marge in % 2,1 % -1,9 % 400 BP

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich

(*) Das Segment Others enthält nokra, die Holding- und Immobilienverwaltungsgesellschaften des Konzerns sowie die zum Stichtag bereits veräußerten Beteiligungen Carl Schaefer und Gämmerler. Dividende soll auf 0,90 Euro je Aktie steigen Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der voraussichtlich am 23. Juni virtuell stattfindenden Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende von 0,90 Euro je Aktie vor (VJ: 0,85 Euro). Damit bestätigt die Blue Cap AG ihre Dividendenpolitik trotz des insgesamt unsicheren gesamtwirtschaftlichen Umfelds. Die Dividendenrendite liegt damit aktuell bei attraktiven ~4 %. Den Aktionären wird erstmalig angeboten, zwischen der Auszahlung der Dividende in bar oder in Form der Gewährung von neuen Aktien zu wählen. Sie haben damit die Wahlfreiheit, ob und in welchem Umfang sie von dem Angebot einer Aktiendividende Gebrauch machen wollen. Im Fall der Wahl von neuen Aktien haben die Aktionäre die Chance, langfristig stärker durch zusätzliche Anteile von der Entwicklung des Blue Cap-Portfolios zu profitieren. Prognose 2023: Stabile operative Performance erwartet - hohes Wertsteigerungspotenzial bis 2025 Der Vorstand geht für das Gesamtjahr 2023 vor dem Hintergrund unsicherer Rahmenbedingungen von einer erneut guten und gegenüber dem Vorjahr weitestgehend stabilen Entwicklung aus. So liegt die Prognose für den Konzernumsatz in der Größenordnung zwischen EUR 340 und 355 Mio. und für die Adjusted EBITDA-Marge zwischen 8,0 und 9,0 %. Grundlage hierfür sind positive Effekte aus den laufenden Reorganisationen der Neschen und der Transline, verstärkte Vertriebsaktivitäten im Segment Plastics, und eine erwartete grundsätzlich bessere Marktlage der einzelnen Segmente im zweiten Halbjahr 2023. Für die nächsten Jahre hat sich die Blue Cap eine konsequente Transformation des Beteiligungsportfolios zu mehr Wachstum und einer höheren Profitabilität sowie eine Verbesserung der Managementstrukturen zum Ziel gesetzt. Auf Basis der bestehenden operativen Chancen im Portfolio sieht die Blue Cap mittelfristig große Wertsteigerungspotenziale und erwartet bis Ende 2025 eine Verbesserung des Net Asset Value um rund 50 % auf 55 Euro. Der testierte Jahresabschluss steht im Internet auf der Webseite www.blue-cap.de im Investor-Relations-Bereich zum Download zur Verfügung (Direktlink: https://www.blue-cap.de/investor-relations/berichtswelt/). (1)Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte sowie um aus den Kaufpreisallokationen entstehenden Effekte Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft investiert in mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung. Die Beteiligungen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz in der Regel zwischen 30 und 80 Mio. Euro und haben ein intaktes Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an neun Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- & Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Medizintechnik und Business Services. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.400 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG notiert im Freiverkehr (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de Kontakt: Blue Cap AG

Lisa Marie Schraml

Investor Relations & Corporate Communications

Tel. +49 89 288909-24

lschraml@blue-cap.de



