Der amerikanische Finanzdienstleister American Express Co. (ISIN: US0258161092, NYSE: AXP) wird am 10. August 2023 eine Quartalsdividende von 0,60 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre auszahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 7. Juli 2023. Im März 2023 wurde die vierteljährliche Dividende im Vergleich zum Vorquartal (0,52 US-Dollar) um 15 Prozent erhöht. Auf das Jahr hochgerechnet werden ...

