Nel CEO und Gouverneurin von Michigan verkünden Grosses. Nel hatte in der Vergangenheit öfters mit den Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten verfehlt. Diesmal machten die Norweger alles richtig - Erwartungen übererfüllt, positiver Ausblick und Ankündigung anstehender Entscheidungen über den Standort der neuen Elektrolyseur-Produktionsstätte in den USA. Und zur Bestätigung sprang die Aktie Nel's am Tag der Zahlen hoch - und liess Hoffnungen auf mehr aufkommen. Von den Analysten wurden die Zahlen äusserst positiv aufgenommen. Und gestern Abend gab Nel durch eine eigentlich erwartete Meldung ...

