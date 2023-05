EQS-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Cliq Digital: Bestes erstes Quartal der Unternehmensgeschichte



04.05.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CLIQ Digital: Bestes erstes Quartal der Unternehmensgeschichte Umsatz im ersten Quartal 2023 um 58 % auf 83 Millionen € gestiegen, EBITDA 54 % höher als im Vorjahr

1,26 € Ergebnis je Aktie bei einem Konzernergebnis von 8,2 Millionen € (+41 %)

11 Millionen € Netto-Liquidität zum Quartalsende DÜSSELDORF, 4. Mai 2023 - Die CLIQ Digital AG veröffentlicht heute ihren ungeprüften Finanzbericht für das erste Quartal 2023. Finanzergebnisse Umsatz: Im ersten Quartal 2023 konnte der Konzern deutlich mehr seiner gebündelten Streamingdienste verkaufen, die den Schwerpunkt des Geschäfts bilden. Im ersten Quartal 2023 stieg der Konzernumsatz um 58 % auf 82,9 Millionen € nach 52,6 Millionen € im Vorjahreszeitraum. Das Umsatzwachstum wurde durch verstärkte Online-Werbekampagnen für gebündelte Content-Streamingdienste vorangetrieben, die im Vergleich zum Vorjahr um 79 % zulegten. in Millionen € Q1

2023 Q1

2022 Veränd. Gebündelter Content 77,0 42,9 79 % Single-Content 5,9 7,1 -17 % Werbefinanziert [1] - 2,7 -100 % Umsatzerlöse 82,9 52,6 58 % Auf regionaler Ebene wuchsen die Umsätze in Nordamerika und Europa um jeweils 57 %. Der Umsatz in Lateinamerika belief sich im ersten Quartal 2023 auf 3,0 Millionen €. in Millionen € Q1

2023 Q1

2022 Veränd. Nordamerika 44,3 28,3 57 % Europa 33,4 21,2 57 % Lateinamerika 3,0 - Übrige 2,3 3,1 -27 % Umsatzerlöse 82,9 52,6 58 % Marketingausgaben : Im ersten Quartal 2023 stiegen die Marketingausgaben um 46 % auf 32,9 Millionen € nach 22,5 Millionen € im Vorjahr, was auf die gestiegenen Preise im Online-Werbemarkt zurückzuführen ist.

: Im ersten Quartal 2023 stiegen die Marketingausgaben um 46 % auf 32,9 Millionen € nach 22,5 Millionen € im Vorjahr, was auf die gestiegenen Preise im Online-Werbemarkt zurückzuführen ist. EBITDA : Das EBITDA nahm in den ersten drei Monaten 2023 etwa parallel zur Umsatzentwicklung um 54 % zu und belief sich auf 12,8 Millionen € nach 8,3 Millionen € im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die EBITDA-Marge blieb stabil bei 15,4 % nach 15,8 % im Vorjahr.

: Das EBITDA nahm in den ersten drei Monaten 2023 etwa parallel zur Umsatzentwicklung um 54 % zu und belief sich auf 12,8 Millionen € nach 8,3 Millionen € im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die EBITDA-Marge blieb stabil bei 15,4 % nach 15,8 % im Vorjahr. Ergebnis je Aktie: Bei einem Konzernergebnis von 8,2 Millionen € nach 5,8 Millionen € im Vorjahreszeitraum stieg im ersten Quartal 2023 das unverwässerte Ergebnis je Aktie um 40 % auf 1,26 € (Vorjahr: 0,90 €).

je Aktie: Bei einem Konzernergebnis von 8,2 Millionen € nach 5,8 Millionen € im Vorjahreszeitraum stieg im ersten Quartal 2023 das unverwässerte Ergebnis je Aktie um 40 % auf 1,26 € (Vorjahr: 0,90 €). Cashflow: Der operative freie Cashflow belief sich im ersten Quartal 2023 auf 1,4 Millionen € nach 0,2 Millionen € im Vorjahreszeitraum.

Der operative freie Cashflow belief sich im ersten Quartal 2023 auf 1,4 Millionen € nach 0,2 Millionen € im Vorjahreszeitraum. Liquidität: Zum 31. März 2023 bezifferte sich die Netto-Cash-Position des Konzerns auf 10,9 Millionen € - eine Verbesserung um 8,4 Millionen € im Vergleich zum Vorjahr. Übersicht der Geschäftstätigkeit Mitglieder : Um die Transparenz in der Berichterstattung zu erhöhen und den Vergleich mit anderen Unternehmen zu verbessern, weist der Konzern künftig die Anzahl der individuell-zahlenden Mitglieder aus. Die bisher verwendeten bezahlten Mitgliedschaften umfassten auch Mitglieder, die sich für zwei Dienste angemeldet haben. Die Zahl der Mitglieder per 31.03.2023 für abonnierte, gebündelte und Single-Content-Streamingdienste stieg im Vergleich zum Vorjahr auf 1,2 Millionen (31.03.2022: 1,1 Millionen). Im ersten Quartal lag der erwartete durchschnittliche Lifetime-Value eines neuen Mitglieds mit 78,66 € über dem Vorjahreswert von 71,27 €.

: Um die Transparenz in der Berichterstattung zu erhöhen und den Vergleich mit anderen Unternehmen zu verbessern, weist der Konzern künftig die Anzahl der individuell-zahlenden Mitglieder aus. Die bisher verwendeten bezahlten Mitgliedschaften umfassten auch Mitglieder, die sich für zwei Dienste angemeldet haben. Die Zahl der Mitglieder per 31.03.2023 für abonnierte, gebündelte und Single-Content-Streamingdienste stieg im Vergleich zum Vorjahr auf 1,2 Millionen (31.03.2022: 1,1 Millionen). Im ersten Quartal lag der erwartete durchschnittliche Lifetime-Value eines neuen Mitglieds mit 78,66 € über dem Vorjahreswert von 71,27 €. Lifetime-Value der Kundenbasis : Der Lifetime-Value der Kundenbasis (LTVCB) stieg Ende März 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 41 % auf 147 Millionen € (31.03.2022: 104 Millionen €). Der LTVCB stellt den erwarteten Umsatz dar, der aus bezahlten Mitgliedschaften zum Stichtag über deren geschätzte individuelle Restlaufzeit generiert wird.

: Der Lifetime-Value der Kundenbasis (LTVCB) stieg Ende März 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 41 % auf 147 Millionen € (31.03.2022: 104 Millionen €). Der LTVCB stellt den erwarteten Umsatz dar, der aus bezahlten Mitgliedschaften zum Stichtag über deren geschätzte individuelle Restlaufzeit generiert wird. Rentabilitätsindex: Der sechsmonatige Rentabilitätsindex von CLIQ Digital lag in den ersten drei Monaten 2023 bei 1,28x, verglichen mit 1,48x im ersten Quartal 2022. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist hauptsächlich auf einen allgemeinen Anstieg der Kundenakquisitionskosten in allen Regionen sowie auf das Testen neuer Länder und Werbeplattformen zurückzuführen. Der Rentabilitätsindex ist das Verhältnis zwischen dem durchschnittlichen Nettoumsatz pro Nutzer (ARPU) in den ersten sechs Monaten und den Kundenakquisitionskosten (CAC). Er stellt die Rentabilität der neu gewonnenen Mitglieder dar. Strategische Updates Cliq: Cliq (www.cliq.de), das Flaggschiff-Angebot des Konzerns für einen gebündelten Content-Streamingdienst in Deutschland, der Ende 2022 gestartet ist, wurde mit Spielfilmen von New Regency und ATP World Tour 250 Tennis weiter aufgewertet. Darüber hinaus startete die begleitende Brand-Marketingkampagne für Cliq mit Online- und TV-Spots sowie digitalen Out-of-Home-Werbemedien, inklusive bewegter Videos und einer Produktplatzierung. Die Marke Cliq ist in zwei Disziplinen für den renommierten German Brand Award 2023 nominiert, der im nächsten Monat verliehen wird. 2023 Ausblick Der Vorstand bekräftigt seine Prognose für das Gesamtjahr 2023: Der Konzern erwartet einen Umsatz von mehr als 345 Millionen €, angetrieben durch starke Marketingaktivitäten (es werden Marketingausgaben von über 120 Millionen € erwartet) und Investitionen in zusätzlichen attraktiven Content. Das EBITDA wird voraussichtlich mehr als 50 Millionen € betragen, damit wird die starke Rentabilität des Konzerns fortgesetzt. Stellungnahme des Vorstands "Trotz der gedämpften Erwartungen hinsichtlich des Konsumverhaltens der Verbraucher hat das Jahr 2023 einen ausgezeichneten Start hingelegt. Unsere verstärkten Marketingmaßnahmen haben sich in einem beeindruckenden Umsatz- und Ergebniswachstum niedergeschlagen", sagte Luc Voncken, CEO. "Ein weiteres Rekordquartal mit zweistelligen Wachstumsraten bringt uns auf den richtigen Weg, um unsere Prognose für 2023 zu erreichen", sagte Ben Bos, Mitglied des Vorstands. Earnings Call Ein Live-Video-Webcast wird heute um 14.00 Uhr MESZ stattfinden und von Luc Voncken, Vorstandsvorsitzender, in englischer Sprache geleitet. Um an dem Video-Webcast teilzunehmen, ist eine vorherige Registrierung mit Angabe der Kontaktdaten unter https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PZzMcqq5SZC5q7rL37yF4g erforderlich. Fragen, die heute bis 12.00 Uhr MESZ per E-Mail an investors@cliqdigital.com eingereicht werden, beantwortet Herr Voncken nach seinem Vortrag.

Ansprechpartner Investor Relations: Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com, +49 151 52043659 Julián Palacios, j.palacios@cliqdigital.com, +49 151 18476600 Media Relations: Daniela Münster, daniela.muenster@h-advisors.global, +49 174 3358111 Finanzkalender Halbjahresfinanzbericht 2023 und Videokonferenz Donnerstag 3. August 2023 Finanzbericht Q3/9M 2023 und Videokonferenz Donnerstag 2. November 2023

Über CLIQ Digital Der CLIQ Digital-Konzern vertreibt an Verbraucher weltweit abonnementbasierte Streamingdienste, die Filme und Serien, Musik, Hörbücher, Sport und Spiele bündeln. Der Konzern lizenziert Streaming-Content von Partnern, bündelt ihn und vertreibt den Content über seine zahlreichen Streamingdienste. Im Laufe der Jahre hat sich CLIQ zu einem Spezialisten für Online-Werbung und die Gestaltung von Streamingdiensten entwickelt, die auf spezifische Verbrauchergruppen zugeschnitten sind. CLIQ ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigte zum 31. Dezember 2022 164 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 37 verschiedenen Ländern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf sowie Büros in Amsterdam, London, Paris und Toronto. CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index. Besuchen Sie unsere Website unter https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen sowie weitere Informationen über CLIQ Digital. Folgen Sie uns auf LinkedIn | Facebook | Instagram. [1] Im Zuge einer strategischen Neuausrichtung wurden die Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit den (werbefinanzierten) digitalen Marketingdienstleistungen zum 3. Quartal 2022 eingestellt.



04.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com