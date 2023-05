Die Swisscom hat einen soliden Start ins neue Jahr hingelegt. Der Umsatz sank in den ersten drei Monaten leicht um 0,3 Prozent auf 2,75 Milliarden Franken.Bern - Die Swisscom hat einen soliden Start ins neue Jahr hingelegt. Der Umsatz sank in den ersten drei Monaten leicht um 0,3 Prozent auf 2,75 Milliarden Franken. Grund für den leichten Rückgang ist der schwächere Euro. Zu konstanten Währungen wäre der Umsatz um 0,6 Prozent gestiegen, teilte der grösste Telekomkonzern des Landes am Donnerstag in einem Communiqué mit. Im Schweizer Kerngeschäft fiel...

