Die neueste Entwicklung im US-Regionalbankensektor ist auch ein herber Rückschlag für die US-Notenbank. Fed-Chef Jerome Powell hatte erst Stunden zuvor Optimismus mit Blick auf eine Normalisierung versprüht.New York - Die Krise der US-Regionalbanken scheint immer noch nicht ausgestanden zu sein. Die Aktien von Pacwest Bancorp rauschten am Mittwoch im nachbörslichen Handel in New York um mehr als die Hälfte nach unten, nachdem Bloomberg einen Kreisebericht über die Erwägung strategischer Optionen bei dem Institut veröffentlicht hatte. Zu diesen gehörten auch ein Verkauf...

Den vollständigen Artikel lesen ...