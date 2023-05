In bester Lage, mitten im Herzen von Ilanz und direkt am Eingang zur Altstadt wurde am Mittwoch feierlich der «Coworking 7130» eröffnet.Ilanz - Die erste Stadt am Rhein hat nun auch einen Coworking Space. In bester Lage, mitten im Herzen von Ilanz und direkt am Eingang zur Altstadt wurde am Mittwoch feierlich der «Coworking 7130» eröffnet, welcher sich in den Räumlichkeiten des geschmackvoll umgebauten ehemaligen Pub "Mundaun" eingerichtet hat. Anwesend waren etwa 100 Gäste aus der Region, darunter auch Regierungsrätin Carmelia...

Den vollständigen Artikel lesen ...