Ballard Power setzt auf Mobilitätslösungen mittels Wasserstoff. Bereits jetzt ist man bei den "Bussen" weltweit in der Position als Marktführer. Andere Märkte versucht man bereits zu besetzen, bevor sie "gross" werden, wenn sie im Entstehen sind: wasserstoffbetriebene Lokomotiven, Brennstoffzellen für die Schifffahrt,"normale LKW's" und dazu noch Spezialfahrzeuge für den Minensektor. Und die stationäre Energieerzeugung mittels Wasserstoff, der in Ballard Power's Brennstoffzellen wieder zu Elektrizität wird - eingesetzt auf Baustellen, Ladestationen für E-Mobilität und in Rechenzentren. Und ebenso ...

Den vollständigen Artikel lesen ...