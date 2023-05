DJ Befesa will 2023 das Ergebnis stabil halten

FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz ungünstiger Zinkschmelzlöhne und anhaltend hoher Kokskohlepreise will das Industrierecycling-Unternehmen Befesa das Ergebnis 2023 in etwa stabil halten. Die Prognose sieht ein EBITDA zwischen 200 und 230 Millionen Euro vor, wie das Unternehmen bei Vorlage der Erstquartalszahlen in Luxemburg mitteilte. Damit reicht die Spanne von minus 7 bis plus 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und in der Mitte der Spanne würde das Ergebnis von 2022 wiederholt.

In den Monaten Januar bis März ging das bereinigte EBITDA um 18 Prozent auf 50,1 Millionen Euro zurück, vornehmlich weil die Zink-Marktpreise um 13 Prozent rückläufig waren, während er die Zinkschmelzlöhne für 2023 zugleich 19 Prozent höher festgesetzt wurden als für das Vorjahr. Dagegen kletterte der Umsatz getrieben vom US-Geschäft um 23 Prozent auf 322 Millionen Euro. Volumen und Kapazitätsauslastung waren insgesamt niedriger als im Vorjahr.

Analysten hatten im Schnitt mit 286 Millionen Euro Umsatz und 48 Millionen Euro EBITDA gerechnet. Den Gewinn je Aktie gab Befesa mit 38 (Vorjahr: 67) Cent an. Hier lag der Marktkonsens bei 49 Cent.

