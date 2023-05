Berger Montague (Canada) P.C. gibt bekannt, dass es aufgefordert wurde, bereits veröffentlichte Berichte über Reconnaissance Energy Africa Ltd. ("ReconAfrica" oder das "Unternehmen") (TSXV: RECO, OTCQX: RECAF und FRA: 0XD) erneut zu prüfen.

Am 23. April 2023 lehnte ein US-Bundesgericht den Antrag von ReconAfrica auf Abweisung der Ansprüche aus der Aktionärssammelklage in den USA ab und verfügte die Einreichung einer Antwort auf die Klage, wonach ReconAfrica die Anleger zuvor getäuscht habe.

Nach der Investorenkonferenz des Unternehmens im November 2022 zu den Bohr- und Seismikergebnissen senkte Haywood Securities Inc. sein Kursziel von 14,00 Dollar auf 8,00 Dollar und betonte, dass der Abwärtstrend der Aktie bei 0,00 Dollar pro Aktie liegen könnte und dass ReconAfrica für die Erschließung und Kommerzialisierung des Kavango-Beckens erhebliche Mengen an Kapital und Reserven benötigen wird.

Berger Montague (Canada) untersucht, ob ReconAfrica es unterlassen hat, wesentliche nachteilige Tatsachen im endgültigen Kurzprospekt von ReconAfrica, der am 24. Februar 2022 veröffentlicht wurde, und in den Kerndokumenten, die am 28. April, 30. Mai und 29. August 2022 auf SEDAR veröffentlicht wurden und erst am 9. November 2022 an die Öffentlichkeit gelangten, offen zu legen. Das Angebot von ReconAfrica vom 1. März 2022 erfolgte über Canaccord Genuity Corp.

Wenn Sie sich außerhalb der USA befinden und Wertpapiere von ReconAfrica zwischen dem 30. Mai 2021 und dem 8. November 2022 erworben haben, sind Sie möglicherweise anspruchsberechtigt.

Berger Montague unterhält in den USA Büros in Philadelphia, Minneapolis, San Diego, San Francisco, Toronto und Washington, D.C. Berger Montague (Kanada) vertritt seit mehr als einem Jahrzehnt private und institutionelle Anleger und fungiert als Hauptrechtsbeistand bei Gerichten in ganz Kanada. Weiter Informationen über Berger Montague (Canada) finden Sie unter www.bergermontague.ca.

Andrew J. Morganti, JD, LL.M. ist in der Provinz Ontario, Kanada, sowie in den US-Bundesstaaten Michigan, New York und District of Columbia zugelassen.

