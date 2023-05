Eine kostenlose Software-Suite, die ein neues Niveau der PC-Nutzererfahrung ermöglicht

Solidigm, ein weltweit führender Anbieter von innovativen NAND-Flash-Speicherlösungen, hat die Einführung der Solidigm Synergy 2.0 Software bekannt gegeben. Diese Software-Suite verbessert die gesamte Systemleistung und bietet eine deutlich verbesserte Benutzererfahrung.

Der kostenlose Download enthält zwei Elemente, die optional, aber beide sehr empfehlenswert sind: Der Solidigm Synergy Driver verbessert die Leistung von Solidigm SSDs automatisch, während das Solidigm Synergy Toolkit nützliche SSD-Zustandsberichte und Tools für SSDs aller Hersteller bereitstellt.

Solidigm ist das einzige Unternehmen, das derzeit in eine Lösung investiert, bei der eine Software auf einer SSD aufbaut. Dadurch wird nicht nur das Systemverhalten verstanden, sondern es werden auch die individuellen Bedürfnisse des Benutzers berücksichtigt.

"Die neueste Solidigm Synergy-Software verbessert die PC-Nutzererfahrung für alle SSD-Nutzer und steigert die Leistung dort, wo sie auf Solidigm SSDs am wichtigsten ist", sagt Sanjay Talreja, General Manager der Client Products and Solutions Group bei Solidigm. "Außerdem bietet sie eine Vielzahl nützlicher Funktionen der Laufwerksverwaltung für alle SSDs, unabhängig vom Hersteller. Solidigm kombiniert bahnbrechende SSD-Produkte mit revolutionären Softwarelösungen und plant die Einführung weiterer Innovationen, um den Endnutzernzusätzliche Verbesserungen zu bieten".

Ein intelligenter und reaktionsschneller Speichertreiber

Der Solidigm Synergy-Treiber ist mit allen Solidigm-Client-SSDs kompatibel und bietet eine Vielzahl von Optimierungen für die Benutzerfreundlichkeit. Fast Lane ist eine Funktion, die lernt, auf welche Dateien am häufigsten zugegriffen wird, und diese für einen schnelleren Zugriff priorisiert, um die Leistung auch dann aufrechtzuerhalten, wenn die Datenmenge steigt. In Verbindung mit der Solidigm P41 Plus SSD können Benutzer bis zu 120 schnellere Random-esegeschwindigkeiten erreichen, selbst wenn das Laufwerk zu 50 ausgelastet ist.

Zu den zusätzlichen Funktionen gehören Smart Prefetch, das die Ladegeschwindigkeit von Spielen verbessern kann, indem es sequenzielle Lesevorgänge um bis zu 350 beschleunigt, und Dynamic Queue Assignment, das zufällige Schreibvorgänge um bis zu 20 verbessert und so ein reaktionsschnelles Nutzererlebnis ermöglicht.

Storage Toolkit bietet Personalisierung und Benutzerfreundlichkeit

Eine überarbeitete und dynamische grafische Benutzeroberfläche (GUI) für das Solidigm Synergy Toolkit erleichtert die Überwachung von SSD-Aktivitäten, die Erstellung von Berichten, die Anzeige der Betriebstemperatur, die Überprüfung des Laufwerkzustands und vieles mehr. Zusätzlich bietet sie nützliche Funktionen, wie eine Diagnose zur Überprüfung der Laufwerksintegrität, das sichere Löschen von Daten sowie SMART-Berichte für detaillierte Informationen zur Nutzung. Diese Funktionen stehen unabhängig davon zur Verfügung, ob der Nutzereine Solidigm SSD besitzt oder nicht.

Weitere Informationen zur Solidigm Synergy Software und eine kostenlose Download-Version gibt es auf der Website von Solidigm.

ÜBER SOLIDIGM

Solidigm ist ein weltweit führender Anbieter innovativer NAND-Flash-Memory-Lösungen. Die Technologie von Solidigm erschließt für Kunden das unbegrenzte Potenzial von Daten und befähigt sie, den menschlichen Fortschritt zu befeuern. Unsere Wurzeln reflektieren Intels langjährige Innovation bei Speicherprodukten und SK hynix internationale Führung und Größe in der Halbleiterbranche. Im Dezember 2021 wurde Solidigm zu einer eigenständigen US-Tochtergesellschaft von SK hynix. Solidigm hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und stützt sich auf den Ideenreichtum von mehr als 2.000 Mitarbeitern an 20 Standorten auf der ganzen Welt. Weitere Informationen über Solidigm finden Sie unter solidigm.com und folgen Sie uns auf Twitter unter @Solidigm und auf LinkedIn.

