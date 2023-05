Carnival PLC - Carnival Corporation Purchase of Shares

Carnival Corporation Purchase of Shares

In accordance with Carnival Corporation & plc's (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) previously announced stock swap program, Carnival Corporation & plc announces that on 3 May 2023, Carnival Corporation purchased 54,415 Carnival plc ordinary shares at a volume weighted average price paid of £6.79 per share. The highest price paid was £6.83 per share and the lowest price paid was £6.75 per share.

The shares will be held by Carnival Corporation in accordance with the terms of the articles of association of Carnival plc and will not carry voting rights for so long as they are held by Carnival Corporation or its subsidiaries. None of the purchased shares will be cancelled or held as treasury shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of UK law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, a schedule containing detailed information about the individual purchases is set forth below.

Max 6.83 Min 6.75 54,415 shares at volume weighted average price of 6.7915

