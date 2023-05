DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Grünens geschlossen.

FREITAG: In Dänemark wird wegen des Buß- und Bettages nicht gehandelt. In Japan wird der Tag des Kindes begangen. In Südkorea findet wegen des Tags der Kinder kein Handel statt.

TAGESTHEMA I

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins wie mehrheitlich erwartet um weitere 25 Basispunkte erhöht auf 5,00 bis 5,25 Prozent und zugleich signalisiert, dass sie eine Pause bei ihrer rasanten Zinserhöhungskampagne einlegen könnte, um zunächst die Wirkungen der bisherigen Straffung zu beobachten. Die Zinsentscheidung fiel einstimmig. In einem Hinweis darauf, dass die Notenbanker nach dem aktuellen Zinsschritt eine Pause einlegen könnten, strichen sie eine Passage aus ihrer Erklärung vom März, in der es hieß, dass einige weitere Zinserhöhungen angebracht sein könnten. "Mit Blick auf die Zukunft werden wir einen datenabhängigen Ansatz verfolgen, um festzustellen, inwieweit eine weitere Straffung der Geldpolitik angemessen sein könnte", sagte Fed-Chef Jerome Powell bei seiner Pressekonferenz. Powell widersprach der Interpretation, dass eine Zinspause bereits beschlossen sei und betonte, dass mit einer Zinssenkung in nächster Zeit nicht zu rechnen sei.

TAGESTHEMA II

Der EZB-Rat dürfte eine weitere Anhebung der Leitzinsen beschließen. Volkswirte hatten Ende vergangener Woche überwiegend einen Schritt von 25 Basispunkten prognostiziert, und die seither veröffentlichten Daten zu Verbraucherpreisen, Kreditvergabe und Kreditstandards haben an diesem Meinungsbild nichts geändert. Der Einlagensatz dürfte demnach auf 3,25 Prozent steigen, der Hauptrefinanzierungssatz auf 3,75 und der Spitzenrefinanzierungssatz auf 4,00 Prozent. Für einen "kleinen" anstatt eines "großen" Zinsschrittes sprechen vor allem die Ergebnisse des Quartalsberichts zur Kreditvergabe, die auf eine starke Wirksamkeit der Geldpolitik zumindest für die Banken hindeuten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BMW (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz Konzern 35.474 +14% 9 31.142 - Automobile 30.725 +15% 6 26.726 - Finanzdienstleistungen 8.801 +4% 6 8.486 EBIT Konzern 3.999 +18% 9 3.391 - Automobile 3.033 +28% 6 2.367 EBIT-Marge Automobile 9,9 -- -- 8,9 EBIT Finanzdienstleistungen 705 -27% 6 966 Ergebnis vor Steuern 4.022 -67% 3 12.227 Ergebnis nach Steuern 2.713 -73% 5 10.185 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.700* -73% 4 10.141 Ergebnis je Stammaktie 4,34 -72% 6 15,33

HENKEL (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum und EBIT Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz Konzern 5.460 +4% 15 5.271 - Adhesive Technologies 2.787 +6% 3 2.631 - Beauty Care 876 -2% 2 892 - Laundry & Home Care 1.775 +5% 2 1.692 Organisches Wachstum Konzern 5,0 -- 15 7,1 - Adhesive Technologies 5,9 -- 3 10,7 - Beauty Care 3,1 -- 2 -1,2 - Laundry & Home Care 4,4 -- 2 4,9

INFINEON (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum Zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q22/23 ggVj Zahl 2Q21/22 Gesamtumsatz 4.047 +23% 22 3.298 Segmentergebnis 1.119 +47% 22 761 Segmentergebnis-Marge 27,6 -- 22 23,1 Ergebnis nach Steuern 747 +59% 22 469 Erg./Aktie bereinigt, verwässsert 0,65 +48% 22 0,44 Umsatz Automotive 2.062 +38% 22 1.491 -Industrial Power Control 544 +27% 22 430 -Power & Sensor Systems 911 -2% 22 925 -Connected Secure Systems 524 +17% 22 448 Ergebnis Automotive 609 +88% 22 324 -Industrial Power Control 159 +71% 22 93 -Power & Sensor Systems 226 -5% 22 237 -Connected Secure Systems 123 +14% 22 108

RHEINMETALL (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz 1.329 +5% 11 1.266 Operatives Ergebnis 81 -12% 11 92 Operative Ergebnismarge 6,1 -- 11 7,3 Ergebnis nach Steuern/Dritten 40 -18% 9 48 Ergebnis je Aktie 0,91 -18% 9 1,11

VOLKSWAGEN (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz 72.604 +16% 7 62.742 Operatives Ergebnis 5.351 -36% 5 8.323 Operatives Ergebnis* 5.322 -37% 4 8.453 Operative Umsatzrendite* 7,3 -- -- 13,5 Ergebnis vor Steuern 5.407 -39% 3 8.895 Ergebnis nach Steuern/Dritten 3.978 -39% 4 6.555 Ergebnis je Vorzugsaktie 6,84 -48% 4 13,11 Operatives Ergebnis Sparten: Volkswagen PKW 598 +16% 2 513 Skoda 300 -11% 3 337 SEAT 65 -- 2 5 Volkswagen Nutzfahrzeuge 2.978 -- 3 46 Audi 1.532 -57% 2 3.535 Porsche 1.512 +11% 2 1.359 Finanzdienstleistungen 1.108 -26% 4 1.495 * vor Sondereinflüssen

BEFESA (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz 286 +10% 2 261 EBITDA bereinigt 48 -21% 3 61 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- 27 Ergebnis je Aktie 0,49 -27% 2 0,67

HUGO BOSS (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz 893 +16% 16 772 EBIT 59 +48% 16 40 EBIT-Marge 6,6 -- 16 5,2 Ergebnis vor Steuern 53 +43% 11 37 Ergebnis nach Steuern/Dritten 38 +46% 11 26 Ergebnis je Aktie 0,53 +51% 11 0,35

SCOUT24 (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz 121 +12% 3 108 EBITDA 68 +15% 2 59 EBITDA-Marge 55,8 -- -- 54,4 Ergebnis nach Steuern k.A. -- -- 20 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 0,25

Weitere Termine:

06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 1Q

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 1Q

07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1Q

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q

07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 1Q

07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1Q

07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 1Q

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Cliq Digital AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Deutz AG, ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 1Q

07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 1Q

08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 1Q

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 1Q

09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Allianz SE, HV

10:00 DE/Deutsche Post AG, HV

10:00 DE/RWE AG, HV

10:00 NL/Qiagen NV, PK zum Ergebnis 1Q

10:00 DE/Robert Bosch GmbH, BI-PK

10:30 DE/Talanx AG, HV

12:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q

14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 1Q

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 1Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Mercedes-Benz 5,20 EUR Hannover Rück 6,00 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handelsbilanz März Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +19,0 Mrd Euro zuvor: +16,0 Mrd Euro Exporte (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: -0,9% gg Vm zuvor: +4,0% gg Vm Importe (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +4,6% gg Vm 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 55,7 1. Veröff.: 55,7 zuvor: 53,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,9 1. Veröff.: 53,9 zuvor: 52,6 - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 56,5 zuvor: 55,7 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 56,3 1. Veröff.: 56,3 zuvor: 53,9 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 56,6 1. Veröff.: 56,6 zuvor: 55,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,4 1. Veröff.: 54,4 zuvor: 53,7 11:00 Erzeugerpreise März Eurozone PROGNOSE: -1,8% gg Vm/+ 6,1% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/+13,2% gg Vj - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 54,9 1. Veröff.: 54,9 zuvor: 52,9 - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 236.000 zuvor: 230.000 14:30 Handelsbilanz März PROGNOSE: -63,1 Mrd. USD zuvor: -70,54 Mrd. USD 14:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +1,9% gg Vm 4. Quartal: +3,0% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.928,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.117,00 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 13.163,25 +0,5% Nikkei-225 Feiertag Schanghai-Composite 3.344,25 +0,6% Hang-Seng-Index 19.898,67 +1,0% +/- Ticks Bund -Future 136,43 +2 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 15.815,06 +0,6% DAX-Future 15.881,00 -0,0% XDAX 15.774,08 -0,0% MDAX 27.434,78 -0,1% TecDAX 3.265,15 +0,3% EuroStoxx50 4.310,18 +0,4% Stoxx50 4.016,07 +0,4% Dow-Jones 33.414,24 -0,8% S&P-500-Index 4.090,75 -0,7% Nasdaq-Comp. 12.025,33 -0,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 136,41 +14

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer knapp behaupteten Eröffnung rechnen Händler am Donnerstag. Damit setzt sich die jüngste Konsolidierung auch nach der US-Notenbanksitzung fort. Die Notenbank hat zwar wie erhofft die Möglichkeit einer Zinspause angedeutet. "Trotzdem ist die Zinskurve mit der Zinserhöhung um 25 Basispunkte noch einmal inverser geworden", so ein Marktteilnehmer. "Das wird das Wachstum weiter belasten und damit die Aktienkurse bremsen", sagt er. Zudem komme vom festeren Euro Gegenwind für die europäischen exportorientierten Unternehmen. Im Blick steht nun die Sitzung der EZB am Abend. Sie wird die Leitzinsen voraussichtlich ebenfalls um 25 Basispunkte erhöhen, die Möglichkeit einer Zinspause dürfte sie aber nicht andeuten.

Rückblick: Etwas fester - Der Markt blickte eher optimistisch auf die am Abend erwartete Zinserhöhung der Fed. Dazu trugen auch neue Daten bei. So zeigte der ADP-Bericht zum privaten US-Arbeitsmarkt zwar einen starken Stellenaufbau, allerdings auch einen abngeschwächten Lohndruck.Nachlassender Lohndruck könnte damit ein Grund für die Fed sein, die scharfen Zinserhöhungen zu beenden. Unter den Einzelwerten fielen Stellantis nach durchwachsenen Geschäftszahlen um 1,9 Prozent. Unicredit (+3,8%) hatte starke Geschäftszahlen und einen erhöhten Ausblick vorgelegt.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Besser als erwartet fielen die Geschäftszahlen der Deutschen Post aus, die Aktie stieg um 1,1 Prozent. Porsche AG legten nach dem Zahlenausweis 0,2 Prozent zu. Der Umsatz sei höher als erwartet ausgefallen, die Marge habe die Erwartungen aber nicht ganz erreicht, hieß es. Lufthansa verloren 1,3 Prozent nach schwächeren Geschäftszahlen. Teamviewer brachen um 10,2 Prozent ein: Bei den Quartalszahlen hatten vor allem die sogeannten Billings enttäuscht. Gesucht waren im DAX auch pharmanahe Aktien nach dem Erfolg des US-Pharmakonzerns Eli Lilly mit einer Alzheimer-Studie. Merck KGaA kletterten um 3,1 Prozent und Sartorius um 5,2 Prozent. Beide glichen damit aber nur Verluste der Vorwoche aus.

XETRA-NACHBÖRSE

Airbus wurden bei Lang & Schwarz 0,3 Prozent fester getaxt. Weniger Auslieferungen als im Vorjahr und Investitionen haben dem Konzern im ersten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang beschert. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte Airbus aber. Angesichts stark rückläufiger Covid-19-Geschäfte sank bei Qiagen der Gewinn im Auftaktquartal wie erwartet kräftig, aber auch Qiagen bestätigte den Ausblick. Der Kurs stieg darauf um 1,3 Prozent. Morphosys (+2,5%) meldete bei deutlich gestiegenen Umsätzen einen etwas geringeren Verlust. BMW (-0,2%) zeigten sich unbeeindruckt von der Auflage eines weiteren Aktienrückkaufprogramms. Freenet (+1,1%) hat im ersten Quartal 2023 die Erwartungen der Analysten übertroffen. New Work (-7,5%) zeigte sich dagegen pessimistischer und geht nun von einem Rückgang des operativen Gewinns im Gesamtjahr aus. KWS Saat (+3,5%) hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2022/2023 nach einer starken Entwicklung in den ersten neun Monaten angehoben. Basler (-1,0%) meldete deutliche Umsatz- und Ergebniseinbußen.

USA - AKTIEN

Leichter - Nach den insgesamt wie erwartet ausgefallenen Beschlüsse der US-Notenbank (siehe Tagesthema) gaben die Indizes nach. Für Druck sorgten die wieder aufkeimenden Sorgen um den US-Bankensektor, nachdem die Fed das Thema ebenfalls aufgegriffen hatte, allerdings auch das Bankensystem als stabil bezeichnete. Dazu verwiesen Teilnehmer auf die Sorge um das Erreichen der Schuldenobergrenze in den USA als Belastungsfaktor. Die anhaltende Talfahrt bei den Ölpreisen setzte den Energie-Sektor im S&P-500 unter Druck. Dieser reduzierte sich um 1,9 Prozent. Bei den Einzelwerten verloren Chevron und Exxon Mobil jeweils 2,0 Prozent. Der Aktienkurs von AMD büßte 9,3 Prozent ein. Der Chiphersteller übertraf zwar im ersten Quartal die Markterwartungen, aber der Ausblick auf das laufende Quartal sorgte für Enttäuschung.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,87 -10,7 3,98 -54,9 5 Jahre 3,34 -12,8 3,47 -66,3 7 Jahre 3,34 -10,3 3,44 -63,0 10 Jahre 3,35 -7,6 3,43 -52,9 30 Jahre 3,68 -3,5 3,71 -29,2

Fest - Die Renditen sanken nach den Fed-Beschlüssen. "Vor der Sitzung gingen wir davon aus, dass es eine Pause geben würde, und wir haben bekommen, was wir erwartet hatten", sagte Rentenstratege Collin Martin beim Schwab Center for Financial Research. Der Anstieg der Rentenkurse weise aber auch auf die steigenden Rezessionssorgen hin, meinte ein Teilnehmer.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,1087 +0,2% 1,1063 1,1058 +3,6% EUR/JPY 149,09 +0,1% 148,93 149,40 +6,2% EUR/CHF 0,9785 +0,0% 1,1311 0,9803 -1,1% EUR/GBP 0,8807 +0,0% 0,8803 0,8812 -0,5% USD/JPY 134,47 -0,1% 134,62 135,10 +2,6% GBP/USD 1,2590 +0,2% 1,2566 1,2548 +4,1% USD/CNH 6,9060 -0,2% 6,9193 6,9129 -0,3% Bitcoin BTC/USD 29.176,54 +0,8% 28.944,05 28.250,37 +75,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich auch nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank und den Powell-Aussagen zu einer wahrscheinlichen Zinserhöhungspause nochmals einen Tick leichter. Der Dollarindex verlor 0,6 Prozent, nachdem er zuvor bereits im Minus gelegen hatte. "Der Dollar steht unter Druck, weil das Ende des Zinserhöhungszyklus der Fed wahrscheinlich ist", sagte Edward Moya von Oanda.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,15 68,6 +0,8% +0,55 -13,8% Brent/ICE 72,87 72,33 +0,7% +0,54 -13,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Sehr schwach - Die Preise für Brent und WTI fielen um bis zu 4,9 Prozent. Damit rutschten sie auf das niedrigste Niveau seit Ende 2021. Anhaltende Rezessionsssorgen sowie die offiziellen US-Lagerdaten sorgten für Abwärtsdruck, wie es hieß. Bei Benzin gab es in der zurückliegenden Woche einen überraschend deutlichen Lageraufbau.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 04, 2023 01:38 ET (05:38 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3-

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.044,74 2.038,92 +0,3% +5,82 +12,1% Silber (Spot) 25,79 25,63 +0,6% +0,17 +7,6% Platin (Spot) 1.062,55 1.054,50 +0,8% +8,05 -0,5% Kupfer-Future 3,89 3,84 +1,2% +0,05 +1,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Aussicht auf eine Zinserhöhungspause der Fed, sinkende Anleiherenditen und der schwächelnde Dollar stützten den Goldpreis, der um 0,8 Prozent auf 2.033 Dollar zulegte.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

CHINA - Konjunktur

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im April verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,5 (März: 50,0) Punkte. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im April auf 49,2 (Vormonat: 51,9) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

WELTBANK

Die Weltbank hat den früheren Mastercard-Chef Ajay Banga als ihren neuen Präsidenten bestätigt.

AIRBUS

hat für das erste Quartal folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj 1Q23 ggVj 1Q22 Umsatz 11.763 -2% 11.390 -5% 12.000 EBIT bereinigt 773 -39% 749 -41% 1.263 EBIT 390 -73% -- -- 1.429 Ergebnis nach Steuern/Dritten 466 -62% 605 -50% 1.219 Ergebnis je Aktie 0,59 -62% 0,75 -52% 1,55 Freeuer Cashflow -889 -- -- -- 213

Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte Airbus "Unsere Prognose für das Gesamtjahr 2023 bleibt unverändert, wobei sich die Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen auf die letzten Monate des Jahres konzentrieren werden", sagte CEO Guillaume Faur.

BMW

legt ein weiteres Aktienrückkaufprogramm auf. Dieses zweite Programm soll ein Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro haben und im Anschluss an das erste Rückkaufprogramm starten.

QIAGEN

hat folgende Erstquartalszahlen vorgelegt (in Millionen Dollar, Ergebnis je Aktie in Dollar):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj 1Q23 ggVj 1Q22 Umsatz 485 -23% 481 -23% 628 Operatives Ergebnis bereinigt 124 -47% 128 -45% 232 Ergebnis nach Steuern bereinigt 117 -36% 107 -42% 184 Ergebnis/Aktie verwässert bereinigt 0,51 -36% 0,47 -41% 0,80

Qiagen bestätigte die Prognose für 2023, die einen Rückgang des Umsatzes um maximal etwa 90 Millionen auf 2,05 Milliarden Dollar vorsieht, während der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie mindestens 2,10 Dollar erreichen soll. Für das zweite Quartal peilt Qiagen einen Umsatz von mindestens 490 Millionen Dollar und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von mindestens 0,50 Dollar an.

VONOVIA

hat das erste Quartal mit Umsatz- und Gewinnrückgängen abgeschlossen. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Wohnimmobilienkonzern. Im ersten Quartal betrugen die Funds from OPerations (FFO) nach Dritten 463 (Vorjahr: 563) Millionen Euro, das bereinigte EBITDA 657 (729) Millionen. Der Gesamtumsatz belief sich auf 1,431 (1,63) Milliarden Euro. Nach Steuern betrug der Verlust 2,1 Milliarden Euro, nach einem Gewinn von 58,3 Millionen im Vorjahr.

VONOVIA

hat ein weiteres Portfolio verkauft. Es handelt sich um 5 Immobilienbestände, die für 560 Millionen Euro an CBRE Investment Management veräußert worden sind. Durch diese und den zuvor angekündigten Verkauf eines 30-prozentigen Anteils an der Tochter Südewo an Apollo Global Management sei der Refinanzierungsbedarf 2023 nun komplett und 2024 wesentlich gedeckt, teilte Vonovia mit.

VONOVIA

Helene von Roeder, CTO und zuvor CFO, wird das Unternehmen zum 1. Juli auf eigenen Wunsch verlassen. Zudem hat der Aufsichtsrat Ruth Werhahn in den Vorstand bestellt, die zum 1. Oktober das neu geschaffene Personalressort übernehmen wird.

ZALANDO

hat im ersten Quartal Bruttowarenwert (GMV) und Umsatz leicht gesteigert sowie operativ und unter dem Strich den Verlust deutlich verringert. Für die Ziele im Gesamtjahr sieht sich der Berliner Online-Modehändler auf Kurs. Nach Steuern ergab sich ein Verlust von 38,5 Millionen (Vorjahr Verlust 61 Millionen) Euro. Der GMV, der im Unterschied zum Umsatz auch die Gebühreneinnahmen einschließt, stieg um knapp 3 Prozent auf 3,24 Milliarden Euro. Der Umsatz betrug 2,26 (2,205) Milliarden Euro. Im laufenden Jahr will der Konzern weiterhin beim GMV zwischen 1 und 7 Prozent zulegen, das bereinigte EBIT auf 280 bis 350 Millionen Euro steigen (Vorjahr: 184,6 Millionen).

FRAPORT

hat im ersten Quartal seinen Umsatz unerwartet stark verbessert und den Konzern-Verlust verringert. Am Ausblick für das laufende Jahr hält der MDAX-Konzern fest. Der Umsatz stieg um 41,9 Prozent auf 765,6 Millionen Euro. In den Umsatzerlösen sind erstmalig auch die im Zuge der Steuerungsübernahme der Sicherheitskontrollstellen am Flughafen Frankfurt vereinnahmten Luftsicherheitsgebühren enthalten (45,1 Millionen Euro). Das EBITDA lag mehr als 100 Prozent im Plus bei 158,3 Millionen Euro. Das Konzern-Ergebnis kletterte auf minus 32,6 (Vorjahr: minus 118,2) Millionen Euro. Analysten hatten einen Umsatz von 622 Millionen Euro, ein EBITDA von 160 Millionen Euro und einen Konzernverlust von 19 Millionen Euro prognostiziert.

FREENET

hat für das erste Quartal folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

VORAB . BEKANNTGABE PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj 1Q23 ggVj 1Q22 Umsatz 638 +3% 626 +1% 617 EBITDA 128 +9% 122 +3% 118 Konzernergebnis bereinigt 60,3 -4% k.A. -- 62,8 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,51 -2% k.A. -- 0,52 Free Cashflow 64,6 +3% k.A. -- 62,7

Im laufenden Jahr rechnet Freenet unverändert mit einer Steigerung des EBITDA auf 480 bis 500 Millionen Euro. Für den freien Cashflow werden weiterhin 250 bis 270 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Im vergangenen Jahr hatte Freenet auf EBITDA-Basis 478,7 Millionen Euro verdient und einen freien Cashflow von 249,2 Millionen Euro erzielt.

RATIONAL

hat im ersten Quartal von höheren Preisen und einer steigenden Produktivität profitiert. Die Kosten stiegen zudem nicht so schnell wie der Umsatz, weshalb die Marge zulegte. Der Umsatz legte um ein Viertel auf 282 Millionen Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern kletterte um knapp 40 Prozent auf 66,5 Millionen Euro. Unter dem Strich blieben 51,7 Millionen Euro, 43 Prozent mehr als im Vorjahr. Rational erwartet im laufenden Jahr weiterhin ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Das EBIT soll leicht unterproportional zum Umsatz steigen.

BASLER

ist mit deutlichen Umsatz- und Ergebniseinbußen in das Jahr 2023 gestartet. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf 56,3 Millionen Euro. Die Jahresprognose eines Umsatzes von 235 bis 265 Millionen Euro und einer Vorsteuerrendite von 5 bis 8 Prozent hat dennoch unverändert Bestand.

KWS SAAT

hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2022/2023 nach einer starken Entwicklung in den ersten neun Monaten angehoben. Der Umsatz wuchs nach vorläufigen Berechnungen um rund 25 Prozent auf rund 1,51 Milliarden Euro. Das EBIT stieg auf 261,2 Millionen Euro von 185,9 Millionen vor Jahresfrist. Im gesamten Geschäftsjahr rechnet KWS nun mit einem Umsatzwachstum am oberen Ende der bisherigen Spanne von 13 bis 15 Prozent. Die EBIT-Marge sieht KWS nun bei 11 bis 12 Prozent nach bislang 10 bis 11 Prozent.

MORPHOSYS

hat für das erste Quartal folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj 1Q23 ggVj 1Q22 Umsatz 62 +50% 42 +2% 41 Operativer Gewinn -70 -- -78 +14% -68 Konzernüberschuss -44 -- -- -- -123 Ergebnis je Aktie unverwässert -1,30 -- -2,76 -23% -3,59

Der Produktumsatz mit dem Blutkrebsmedikament Monjuvi erhöhte sich im Auftaktquartal 2023 auf 20,8 Millionen US-Dollar, nach 18,7 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

NEW WORK

wird pessimistischer und geht nun von einem Rückgang des operativen Gewinns im Gesamtjahr aus. Im ersten Quartal stieg der Umsatz leicht um 2 Prozent auf 75,9 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA brach um 30 Prozent auf 17,9 Millionen Euro ein.

ENEL

hat im ersten Quartal 2023 trotz eines deutlichen Umsatzrückgangs operativ mehr verdient und die Jahresprognose bekräftigt. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 23 Prozent auf 26,41 Milliarden Euro. Der Nettogewinn verringerte sich auf 1,03 von 1,43 Milliarden Euro. Auf bereinigter Basis legte der Nettogewinn dagegen um 1,9 Prozent auf 1,51 Milliarden Euro zu.

VODAFONE/CK HUTCHISON

Die beiden Unternehmen wollen laut Financial Times ihre britischen Telekommunikationsunternehmen fusionieren. Der beabsichtigte Zusammenschluss habe einen Wert von 15 Milliarden Pfund, und könne noch im Mai bekannt gegeben werden.

