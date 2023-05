© Foto: Arne Dedert - dpa



Der DAX dürfte heute mit leichten Verlusten in den Handel starten. Im Fokus der Anleger steht der am Nachmittag anstehende Zinsentscheid der EZB. Gestern hatte die Fed den US-Leitzins zum zehnten Mal in Folge angehoben.

Noch zur Wochenmitte hatte sich der DAX zunächst etwas stabilisiert. Am Donnerstag werden aber wieder leichte Verluste für den deutschen Leitindex erwartet. Beim Broker IG wird der DAX rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn rund 0,2 Prozent niedriger bei 15.790 Punkten taxiert, berichtet die dpa.



Die US-Notenbank hat am Mittwochabend den Leitzins erneut um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Er liegt nun in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. Es war die zehnte Leitzinserhöhung in Folge. Den weiteren geldpolitischen Kurs ließen die US-Notenbanker offen. Der S&P 500 schloss daraufhin leicht im Minus.

Deutsche und europäische Anleger blicken heute gespannt auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am frühen Nachmittag. Dass die EZB an der Zinsschraube drehen wird, gilt aufgrund der anhaltend hohen Inflation im Euroraum unter Experten als sicher. Unklar ist allerdings, ob die Notenbanker den Leitzins um 0,25 oder 0,5 Prozentpunkte anheben werden.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion