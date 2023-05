The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.05.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.05.2023



ISIN Name

AU3CB0252922 A.N.Z. BKG GRP 2023

AU3FN0042362 A.N.Z. BKG GRP 2023 FLR

US12625GAC87 CNOOC FIN. 13/23

US37045XBK19 GM FINANCIAL 16/23