Valneva hat die Produktumsätze im 1. Quartal 2023 um 98,6 Prozent auf 32,1 Mio. Euro steigern können. Die Gesamtumsätze liegen bei 33,5 Mio. Euro (vs. 21,8 Mio. Euro in der Vorjahresperiode). Das bereinigte EBITDA hat sich im Periodenvergleich von -13,3 Mio. Euro in 2022 auf nunmehr -12,3 Mio. Euro leicht verbessert, der Nettoverlust ging von -26 Mio. Euro auf -18,1 Mio. Euro zurück. Die liquiden Mittel liegen Ende März bei 254,5 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr werden Umsatzerlöse zwischen 220 Mio. und 260 Mio. Euro erwartet, davon Produktumsätze in Höhe von 130 Mio. Euro bis 150 Mio. Euro. Die F&E Aufwendungen sollen im Gesamtjahr 70 Mio. bis 90 Mio. Euro betragen. CFO Peter Bühler zu den Zahlen: "Wir sind mit viel Schwung in das ...

