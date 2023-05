Graz (ots) -200 internationale Speaker:innen auf zehn Bühnen - Zukunftsthemen wie Technologie, Diversität & Inklusion, Mobilität oder New Work im Programm-FokusRund 200 internationale Speaker:innen auf insgesamt zehn Bühnen vereint das Fifteen Seconds Festival am 15. und 16. Juni 2023 in der Grazer Stadthalle. Im Zentrum der diesjährigen Ausgabe stehen Megatrends, die schon heute relevant sind und unser Leben vor allem in den kommenden Jahren prägen werden.Zu den Highlights im jetzt veröffentlichten Programm zählt etwa ein Talk der schwedischen Verkehrssicherheits-Expertin Astrid Linder, die maßgeblich an der Entwicklung des ersten weiblichen Crashtest-Dummys beteiligt war und damit den jahrzehntelangen Gender-Gap in der Automobilentwicklung schließen will.Ebenso auf der Bühne steht Assistenzprofessor Alex Abramson vom Georgia Institute of Technology, der über bahnbrechende Fortschritte in der Forschung rund um einnehmbare und tragbare Mini-Roboter berichtet, die in der Diabetes- und Krebstherapie eingesetzt werden.Über einen ungewöhnlichen Aspekt des Themas Nachhaltigkeit sprechen Trendanalystin Stefanie Schillmöller und Sterbebegleiterin Charlotte Wiedemann: "If You Want to Give Back to Nature, Give Your Body", so der Titel ihres Talks - ein Plädoyer, sich der Zirkularität des Sterbens bewusst zu werden und das eigene Lebensende im Einklang mit der Natur zu gestalten.Weitere Programmhighlights umfassen Auftritte von Laura Williams Argilla, Direktorin für Produktinnovation bei Netflix; Tiankai Feng, Leiter des Produktdatenmangements bei adidas; des Chief Communications Officers von CERN openlab, Andrew Purcell; oder von Johanna Rief, PR-Managerin des britischen Sexual-Wellness-Unternehmens Lovehoney.Über das Fifteen Seconds Festival 2023Nach dem starken Comeback im Sommer 2022 mit einem neuen Teilnehmer:innen-Rekord kehrt das Fifteen Seconds Festival für die kommende Ausgabe im Juni vollends in die Stadthalle Graz zurück. Unter dem Credo "The Great Reboot" übernimmt die seit 2014 stattfindende Zukunftskonferenz am 15. und 16. Juni 2023 das gesamte Messe-Areal und vereint 10.000 Teilnehmer:innen aus über 30 Ländern, 200 internationale Speaker:innen und 150 innovative Expo-Aussteller unter einem Dach. Das Programm fokussiert sich auf die Kernthemen Personal Growth, Marketing, Diversity, New Work, Sustainability, Mobility, Health, Tech, Design, Startups und Sports, jedem dieser Schwerpunkte wird eine eigene Bühne geboten.Programm-Highlights im Überblick- "Ingestible and Wearable Robots to Treat Cancer and Diabetes" - Alex Abramson, Assistant Professor, Georgia Institute of Technology- "Selling Sex: What the Sexual Wellness Industry Can Teach Your Business" - Johanna Rief, Global Director PR, Celebrity and Brand Partnerships, Lovehoney "What's at the End of the Rainbow?: Sport and LGBTQ+ Inclusion in 2023 and Beyond" - Liz Ward, Director of Programmes, Stonewall- "Unlocking the Secrets of the Universe With Cutting-Edge Computing Technologies - And Communicating This to the World" - Andrew Purcell, Chief Communications Officer, CERN openlab- "How to Make Data Collaboration Work" - Tiankai Feng, Senior Director, Product Data Governance, adidas- "Connected Cars: Why Cars of the Future Will Ultimately Become Smartphones on Wheels" - Berthold Panzner, Connected Mobility Standardization Chief Architect, Nokia- "Ashes to Soil - If You Want to Give Back to Nature, Give Your Body" - Stefanie Schillmöller, Trend Analyst & Charlotte Wiedemann, Death Doula- "The World's First Female Crash Test Dummy - Towards Inclusive Crash Safety Assessment" - Astrid Linder, Professor of Traffic Safety, Swedish National Road and Transport Research Institute- "Walking the Tightrope Between Tech and Art" - Laura Williams Argilla, Director Product Innovation, Studio & Production, NetflixDas vollständige Programm Jetzt ansehen (https://fifteenseconds.co/festival/programm/#/2023-06-15)Pressekontakt:Nino Groß, Partner & Director Communications, Fifteen Seconds GmbH, +43 664 88360743\u202c, nino@fifteenseconds.coOriginal-Content von: Fifteen Seconds GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120520/5500626