Bei Rheinmetall fiel das erste Quartal wie erwartet etwas schwächer aus. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer hat zwar seine Jahresziele bestätigt. An der Börse kommen die Zahlen in einer ersten Reaktion dennoch nicht gut an, die Aktie verliert im frühen Handel rund drei Prozent an Boden."Wir liegen weiter auf gutem Kurs zur Realisierung unserer ehrgeizigen Ziele für nachhaltiges profitables Wachstum. Viele Länder weiten ihre militärische Beschaffung aus", so Konzernchef Armin Papperger. "Die ...

