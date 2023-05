Der amerikanische Logistikkonzern UPS Inc. (ISIN: US9113121068, NYSE: UPS) zahlt am 1. Juni 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 1,62 US-Dollar an seine Aktionäre, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 15. Mai 2023. Anfang Februar 2023 kündigte UPS im Vergleich zum Vorquartal (1,52 US-Dollar) eine Steigerung der Dividende um 7,3 Prozent an. Auf das Jahr hochgerechnet liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...