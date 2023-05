Der Kurs der Volkswagen AG hat seit Ende März 2021 einen noch immer intakten Abwärtstrend ausgebildet. Die kommende Transformation hin zur Produktion von batteriebetriebenen Elektroautomobilen scheint zumindest in China nicht den gewohnten Marktanteil zu erreichen. Zu stark ist die Konkurrenz von Tesla und den chinesischen Anbietern. Für die deutschen Autobauer verdüstern sich die Perspektiven in China. Sie verlieren Marktanteile an heimische Autohersteller. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...