Die US-Notenbank hat am Mittwoch die Zinssätze um 25 Basispunkte angehoben und signalisiert, dass sie ihren Zinserhöhungszyklus nach zehn aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen eventuell unterbrechen wird. Der Leitzins liegt nun in einer Spanne von 5 Prozent bis 5.25 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit 2007. Jack McIntyre, Portfoliomanager, Brandywine Global, Teil von Franklin Templeton: "Die Erklärung der Fed entsprach den Markterwartungen. Es handelte sich im Wesentlichen um eine "weniger aggressive" Anhebung, eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte, was bedeutet, dass die Fed in diesem Zyklus mit der Straffung der Zinsen am Ende sein könnte. Es überrascht nicht, dass es keine Garantie für eine Pause gibt, aber wir gehen davon aus, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...