Gold-Engagement auf Aktienbasis: Best of Gold Miners Index

Gold hat Anfang April zum dritten Mal nach 2020 die Marke von 2.000 US-Dollar pro Feinunze übersprungen und notierte im Monatshoch auf 2.040 US-Dollar, bevor ein starker US-Dollar und steigenden US-Renditen die Kurse belasteten. Das World Gold Council, der Lobby-Verband der Goldproduzenten, zeigte im Jahresbericht für 2022 auf, dass Zentralbanken weltweit seit 2010 zu den Netto-Käufern des Edelmetalls gehören - im Jahr 2022 kauften sie mit 1.135 Tonnen netto die zweithöchste Menge seit 1950. Neben der Funktion der Wertaufbewahrung in Krisenzeiten nutzen gerade Schwellenländer das Edelmetall zur Stärkung des Vertrauens in ihre Währungen in unsicheren Zeiten. Wer aber vor einer ertragslosen Positionierung im Direktinvestment via ETC oder Barren zurückschreckt, der kann mit dem Aktionär Best of Gold Miners Indexzertifikat (DE000DA0AAY4) auf die Top-Goldproduzenten weltweit setzen und an steigenden Kursen sowie Dividenden partizipieren.

9 weltweit aktive Goldminen-Unternehmen aus USA und Kanada

Das Anlegermagazin Aktionär hat den zugrundeliegenden Aktionär Best of Gold Miners Index mit dem Indexanbieter Solactive entwickelt, Morgan Stanley übernimmt das Market Making für das Zertifikat. Hinter dem Index steht ein fester Aktienkorb mit den 9 weltweit führenden Goldproduzenten, an US-amerikanischen und kanadischen Börsen gelistet sind.

Endeavour Mining ist mit 20 Prozent das Schwergewicht, zusammen mit Barrick Gold (16,7 Prozent) und B2Gold (14,2 Prozent) stellen die Top 3 also etwas mehr als die Hälfte der gesamten Indexgewichtung. Es folgen Agnico-Eagle Mines, Newmont, SSR Mining, Kinross Gold, Ocean Gold und McEwen Mining. Die jeweils aktuelle Gewichtung kann auf den Internetseiten von Solactive unter der ISIN des Index DE000SL0DLV1 abgerufen werden. Der Index folgt dem Konzept Net Total Return und sieht damit die Reinvestition der anfallenden Netto-Dividenden vor, die somit den Anlegern zugutekommen. Die jährliche Managementgebühr beträgt 0,6 Prozent.

Da Gold weltweit in US-Dollar abgerechnet wird und die Aktien im Basket hauptsächlich in US- oder kanadischem Dollar notieren, müssen Anleger sich der Übernahme eines Wechselkursrisikos bewusst sein. Eine Aufwertung des Euro (= Dollar-Schwäche) wird sich negativ auf das Zertifikat auswirken.

ZertifikateReport-Fazit: Gold und Goldminenaktien eignen sich grundsätzlich aufgrund ihrer geringen Korrelationen zu den Kursen traditioneller Anlageklassen und Sektoren als Depotbeimischung. Das Open-End-Zertifikat auf den Aktionär Best of Gold Miners Index gibt Anlegern Zugang zu den weltweit führenden Produzenten und ermöglicht damit eine indirekte Positionierung auf steigende Goldpreise.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf auf den Aktionär Best of Gold Miners Index oder von Anlageprodukten auf den Aktionär Best of Gold Miners Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de