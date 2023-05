DJ EUREX/DAX-Futures ohne klare Tendenz nach US-Zinsentscheid

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagmorgen. Mit dem Fed-Entscheid in den USA und einer Flut an Quartalszahlen hat der Markt sehr viel zu verdauen. Dazu steht die EZB-Entscheidung für den frühen Nachmittag noch aus. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 11 auf 15.892 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.934 und das Tagestief bei 15.831 Punkten. Umgesetzt wurden 3.121 Kontrakte.

May 04, 2023 02:47 ET (06:47 GMT)

