Zwischen wegweisenden Zinsentscheiden zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag ein von Zurückhaltung geprägter Handelstag ab. Der DAX dürfte kaum verändert bei 15.813 Punkten, was knapp unter dem Vortagsniveau ist, in den Handel starten. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen beeinflussen:1. Verluste an der Wall StreetMit Kursverlusten haben die US-Börsen am Mittwoch auf eine neuerliche ...

