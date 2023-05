"Attraktive Anleihe" - in einem aktuellen Anleihen-Barometer wird die im Ende Oktober 2023 fällige 6,50%-Anleihe der DEAG Deutsche Entertainment AG (WKN A2NBF2) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG weiterhin als "attraktiv" eingeschätzt und mit 4 von 5 möglichen Sternen bewertet.

Der Markt für Live-Events und Veranstaltungen wurde während der Corona-Pandemie durch Veranstaltungsabsagen und -verschiebungen hart getroffen. Dank eines intakten Geschäftsmodells, eines diversifizierten Portfolios und eines vorausschauenden Managements sei es der DEAG Deutsche Entertainment AG jedoch gelungen, diese Hürden zu überwinden und im Jahr 2022 sogar ein Rekordergebnis zu erzielen, so die KFM-Analysten in ihrem Fazit. Trotz makroökonomischer Faktoren wie dem Krieg in der Ukraine und hoher Inflationsraten sei die Nachfrage nach Tickets weiterhin hoch und die Durchführung der Veranstaltungen verlaufe planmäßig.Langfristig verfüge die DEAG nach Einschätzung der KFM-Analysten über organische und anorganische Wachstumsmöglichkeiten, die das Management für weiteres Wachstum nutzen wolle. Die starke Veranstaltungspipeline ...

