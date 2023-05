DJ Uniper arbeitet sich im ersten Quartal aus der Krise

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energiekonzern Uniper hat im ersten Quartal 2023 von einer erheblichen Verbesserung in seinem Handelsgeschäft profitiert und unter dem Strich wieder einen Gewinn erzielt. Zudem trieb die überwiegende Auflösung von Rückstellungen für mögliche Verluste in der Gasersatzbeschaffung das Ergebnis an. Beim Abbau der Nettoverschuldung machte Uniper Fortschritte. Wie bereits Ende April bei Vorlage vorläufiger Ergebnisse berichtet, geht der verstaatlichte Konzern für 2023 von einer kräftige Ergebniserholung aus und benötigt bis auf Weiteres kein neues Eigenkapital des Bunds.

Der bereinigte Konzernüberschuss lag im ersten Quartal 2023, wie bereits mitgeteilt, bei 451 Millionen Euro nach einem Verlust von 674 Millionen Euro im Vorjahr. Der IFRS-Konzernüberschuss erreichte 6,7 Milliarden Euro und lag damit deutlich über dem Konzernfehlbetrag des Vorjahreszeitraums von 3,1 Milliarden Euro. In beiden Zahlen ist die russische Gesellschaft Unipro nicht enthalten, die 2022 als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen und bereits zum Jahresende 2022 entkonsolidiert wurde. Beim bereinigten EBIT wies Uniper 749 Millionen Euro aus nach einem minus von 917 Millionen Euro im Vorjahr. Die Nettoverschuldung sank von 3 Milliarden Euro auf 2,3 Milliarden Euro. Wesentlicher Grund hierfür war der positive operative Cashflow in Höhe von 727 Millionen Euro.

Geringerer Verlust im Bereich Globaler Handel

Das bereinigte EBIT im Segment Globaler Handel hat sich zwar deutlich verbessert, blieb aber mit minus 291 (Vorjahr: minus 618) Millionen Euro noch negativ. Der Anstieg ist laut Uniper im Wesentlichen auf das Gasgeschäft zurückzuführen, das weiterhin von den außergewöhnlichen Preisentwicklungen der Vorjahre und deren Folgen beeinflusst ist.

Im Segment Europäische Erzeugung lag das bereinigte EBIT mit etwas über 1 Milliarden Euro signifikant über dem bereinigten EBIT des Vorjahres von minus 152 Millionen Euro. Als Grund für die Verbesserung nannte Uniper die Ergebnisbeiträge aus Absicherungsgeschäften im Bereich der fossilen Erzeugung. Die Erzeugungsvolumina im Segment Europäische Erzeugung hätten über fast alle Technologien und Märkte hinweg unter dem Vorjahreszeitraum gelegen, aber diesen negative Volumeneffekt habe man ergebnisseitig durch höhere durchschnittliche Preise überkompensieren können, so Uniper.

Uniper musste 2022 mit staatlicher Hilfe gerettet werden, weil bei der Vertragserfüllung massive Verluste anfielen, als Russland seine Gaslieferungen nach und nach einstellte. Seit Dezember gehört das Unternehmen zu 99,12 Prozent dem Bund. Der Konzern bekräftigte, dass vorbehaltlich der weiteren Preisentwicklung am Markt 2023 ein positiver bereinigter Nettogewinn und ein positives bereinigtes EBIT erwartet wird.

