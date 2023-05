Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins am Mittwochabend wie erwartet um weitere 25 Basispunkte angehoben. Bezüglich der weiteren geldpolitischen Entwicklung in den USA ließ sich Fed-Chef Jerome Powell allerdings nicht in die Karten schauen. Am Kryptomarkt dominieren im Anschluss an den Zinsentscheid aber trotzdem die grünen Vorzeichen.Der Bitcoin notiert am Donnerstagvormittag auf 24-Stunden-Sicht rund zwei Prozent höher bei rund 29.200 Dollar - eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Wochenanfang, ...

