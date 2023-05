San Carlos, Kalifornien (ots) -Mit einem leichten Umsatz-Plus und einem starken Wachstum des Gewinns je Aktie blickt Check Point zufrieden auf das erste Quartal zurück.Check Point® Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP), veröffentlicht seine Finanz-Ergebnisse für das erste Quartal 2023, das zum 31. März endete. Der Umsatz stieg mit 566 Millionen US-Dollar (ca. 513 Millionen Euro) um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Nettogewinn beträgt 218 Millionen US-Dollar (ca. 198 Millionen Euro), der Gewinn je Aktie verwässert liegt bei 1,80 US-Dollar (ca. 1,63 Euro), ein Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2022."Wir freuen uns, gute Finanzergebnisse mit einem fünfzehnprozentigen Wachstum des Gewinns je Aktie und einem dreizehnprozentigen Wachstum der Einnahmen aus Sicherheitsabonnements vorlegen zu können. Dieses zweistellige Wachstum wurde von unseren Produktfamilien CloudGuard und Harmony E-Mail getragen. Die Konjunkturabschwächung hat zu verlängerten Produktverkaufszyklen geführt, während die wiederkehrenden Umsätze solide waren und zum ersten Mal über 80 Prozent des Gesamtumsatzes erreichten", berichtet Gil Shwed, Gründer und CEO von Check Point Software Technologies. "Der Umsatz unserer Infinity-Plattform ist in diesem Quartal um über 140 Prozent gestiegen, was die Stärke der Plattform als Zukunft der IT-Sicherheit unterstreicht. Die Infinity-Plattform setzt die wichtigsten Prinzipien effektiver IT-Sicherheit um, nämlich die drei Cs: Comprehensive, Consolidated und Collaborative (Umfassende, konsolidierte und kooperative Sicherheit)."Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/5500671