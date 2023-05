Zürich (ots) -Volles Programm: Nach der Behindertensession (24. März) und dem Startschuss zur Inklusions-Initiative (27. April) organisiert Pro Infirmis eine grosse Aktion auf dem Bundesplatz in Bern. Der Event, zu dem die ganze Bevölkerung herzlich eingeladen ist, findet am Mittwoch, 10. Mai 2023 statt. Mehrere hundert Personen haben sich bereits angemeldet. Die Aktion verbindet ein politisches Plädoyer für die Inklusion mit festlichen Aktivitäten.Menschen mit Behinderungen machen 22 % der Bevölkerung aus. Dennoch werden sie nach wie vor in allen Bereichen diskriminiert - von der Bildung über die Arbeitswelt bis hin zur Politik oder zum Wohnen. Im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen organisiert Pro Infirmis am Mittwoch, 10. Mai, eine grosse Aktion auf dem Bundesplatz, um daran zu erinnern, dass die Schweiz endlich eine echte inklusive Politik einführen muss. Dazu braucht es insbesondere eine Stärkung der politischen Vertretung von Menschen mit Behinderungen.Plädoyer für eine inklusive PolitikDer politische Teil startet um 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr). Auf dem Programm stehen unter anderem ein Rückblick auf die Behindertensession, eine Präsentation der Liste der Menschen mit Behinderungen, die für einen Sitz im eidgenössischen Parlament kandidieren, sowie der Startschuss zur Inklusions-Initiative. Balthasar Glättli (Präsident Grüne) ebenso wie die Melanie Mettler (Vizepräsidentin GLP), Mattea Meyer (Co-Präsidentin SP) und Lilian Studer (Präsidentin EVP) haben ihr Kommen zugesagt und werden die Forderungen aus der Behindertensession unterstützen. "Nach dieser Session setzen wir uns weiter dafür ein, dass die daraus hervorgegangenen Forderungen von den Politikerinnen und Politikern ernst genommen werden und dass die entsprechende Politik von den Menschen mit Behinderungen selbst umgesetzt wird", erklärt Philipp Schüepp, Verantwortlicher Public Affairs bei Pro Infirmis.Ein Fest im Zeichen der VielfaltAb 17 Uhr 30 beginnen die Festlichkeiten mit einem Programm, das ein Zeichen für Vielfalt setzt: Musik (Ginger and the Alchemists, Jonas Straumann), Rollstuhl-Akrobatik (Lorraine Truong), ein offenes Mikrofon und andere Highlights werden für einen geselligen Abend sorgen. Der Eintritt ist kostenlos und steht allen offen.Weitere InformationenDetailliertes Programm unter www.proinfirmis.ch/bundesplatz (https://www.proinfirmis.ch/politik/bundesplatz.html)Die Kandidierenden der Behindertenliste 2023 stehen den Medien gerne zur Verfügung.Pressekontakt:Philipp Schüepp, Verantwortlicher Public Affairs, 058 775 26 62, 078 746 94 02, philipp.schueepp@proinfirmis.chFabienne Widmer, Co-Leitung Kommunikation, 058 775 26 99, 079 311 68 02, fabienne.widmer@proinfirmis.chOriginal-Content von: Pro Infirmis Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000701/100906203