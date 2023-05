Zürich (ots) -Die Nominierten für den Titel "Zukunftsträger 2023 - Berufsbildner des Jahres " sind bekannt. Die Anwärter stammen aus den Kategorien Koch/Köchin, Bäcker/in-Konditor/in-Confiseur/in, Restaurationsfachmann/-frau und Fleischfachmann/-frau. Vorgeschlagen wurden die Berufsbildner von ihren Lernenden. Die Sieger werden am 4. September 2023 gekürt."GastroSuisse und viele andere engagieren sich seit Jahren dafür, Leute für die tollen Berufe im Gastgewerbe zu begeistern", sagt Casimir Platzer, Präsident von GastroSuisse. "Viele junge Menschen bringen diese Passion mit. Manche haben sie vielleicht noch nicht entdeckt." Und genau deshalb wird der Titel Zukunftsträger seit 2011 in den Kategorien Koch/Köchin, Bäcker/in-Konditor/in-Confiseur/in, Restaurationsfachmann/-frau und Fleischfachmann/-frau vergeben. Mit der Auszeichnung "Zukunftsträger - Berufsbildner des Jahres" würdigen die Swiss Gastro Solutions und GastroSuisse, der Arbeitgeberverband für Hotellerie und Restauration, einmal im Jahr das besonders grosse Engagement in der handwerklichen Berufsbildung.Hinter dem Preis steht die Idee, das Engagement für die handwerkliche Berufsbildung zu fördern. Die Berufsbildner, welche unermüdlich und mit grossem Einsatz Lernende ausbilden und fördern, sind Grundlage der Qualität des Schweizer Handwerks. Um Zukunftsträger zu werden, wird Wert auf die Ausbildungskompetenz, Motivation, Kreativität und Persönlichkeit gelegt. Nominiert werden die Anwärter von ihren Lernenden. Pro Kategorie ist der Preis mit 10 000 Franken dotiert.Das sind die NominiertenDie Nominationen für dieses Jahr stehen nun fest. Für den Titel "Zukunftsträger 2023 - Berufsbildner des Jahres" nominiert sind:Kategorie Bäcker/-in-Konditor/-in-Confiseur/-in- Yves Ducrest, Chez Rüfi, 2502 Biel/Bienne- Fabian Füger, Bäckerei Füger, 9402 Mörschwil- Kevin Sollberger, Erlebnis Bäckerei AG, 5728 GontenschwilKategorie Fleischfachmann/-frau- Marco Eisenlohr, Micarna SA Bazenheid, 9602 Bazenheid- Robert Stübi, Dorfmetzgerei Stübi, 4713 Matzendorf- Peter Sturzenegger, Metzgerei Ochsen, 9103 SchwellbrunnKategorie Koch/Köchin- Reto Blaser, Wohn- und Arbeitsgemeinschaft für körperbehinderte Gwatt, 3645 Gwatt- Robert Hubmann, GZO Spital, 8620 Wetzikon- Michel Iff, Caserne de Moudon, 1510 MoudonKategorie Restaurationsfachmann/-frau- Nicole Hasen-Eigenmann, Landgasthof Seelust AG, 9322 Egnach- Evelyne Räss, Hotel Hirschen Langnau, 3550 Langnau- Sandra Tappolet, Restaurant und Hotel Siblinger Randenhaus, 8225 SiblingenDie Nominierten werden in den nächsten Wochen von den Branchenexperten der Jury besucht und beurteilt. Pro Kategorie wird ein Gewinner bestimmt. Die vier besten Berufsbildner werden am Montag, 4. September 2023, im Zürcher Kaufleuten ausgezeichnet. Die feierliche Preisverleihung wird von Mona Vetsch moderiert.Medien-Anmeldungen PreisverleihungMedien sind herzlich eingeladen, an der Preisverleihung am 4. September 2023 teilzunehmen. Anmeldungen: communication@gastrosuisse.chWeitere Informationen unter: www.zukunftstraeger.chPressekontakt:GastroSuisse, MedienstelleTelefon 044 377 53 53communication@gastrosuisse.chOriginal-Content von: GastroSuisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007695/100906199