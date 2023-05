Pressemitteilung der LAIQON AG:

LAIQON AG erwirbt Beteiligung an QC Partners GmbH, Frankfurt am Main

- Erwerb von 30 % an der Investmentboutique QC Partners GmbH- Weitere Stärkung der institutionellen Kompetenz des LAIQON-Konzerns- Heute Start Bezugsfrist der Wandelschuldverschreibung 2023/28

Mit der notariellen Beurkundung beteiligen sich die LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29), Hamburg und weitere Erwerber mit insgesamt 80 % an der Investmentboutique QC Partners GmbH, Frankfurt am Main. Die LAIQON AG erwirbt hierbei zunächst 30 % der Geschäftsanteile der Gesellschaft und wird damit größter Gesellschafter der QC Partners GmbH.

Neben der LAIQON AG beteiligt sich u. a. auch die Volksbank Mittelhessen eG, Gießen, an der QC Partners GmbH. Die Volksbank Mittelhessen eG ist eine der größten Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland. Mit rund 200.000 Mitgliedern betreut die Bank mit mehr als 1.100 Beschäftigten ein Kundenvolumen von rund 10,6 Mrd. EUR an über 70 Geschäftsstellen in der Region.

Der Vollzug der

