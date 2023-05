Die Fed-Entscheidung hat an den US-Börsen für Gewinnmitnahmen gesorgt und damit auch am deutschen Aktienmarkt für Verunsicherung. Zudem müssen die Anleger eine Reihe von Quartalszahlen verarbeiten. Nach Airbus und Qiagen am Vorabend präsentierten BMW, Henkel, Infineon, Rheinmetall, VW, Vonovia und Zalando am Donnerstagmorgen ihre Geschäftsergebnisse für das abgelaufene Quartal.

Den vollständigen Artikel lesen ...