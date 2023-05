Nach dem Kursrutsch durch die geplanten Verstaatlichungspläne Chiles kehrt langsam wieder ein Stückchen Normalität bei den Lithium-Aktien ein. So wurden die zuletzt vom Lithium-Player Livent vorgelegten Zahlen mit steigenden Aktienkursen gefeiert. Weniger Grund zum Feiern haben die Aktionäre vom Lithium-Konzern Albemarle. Das ist der Grund. Die am Mittwoch nach Börsenschluss an der Wall Street veröffentlichen Unternehmenszahlen von Albemarle konnten durchweg überzeugen und lagen über den Erwartungen ...

