HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Deutsche Post von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 46 auf 47 Euro angehoben. Das Chance/Risiko-Verhältnis der Deutschen Post werde immer weniger attraktiv, begründete Analyst Christian Cohrs sein neues Anlagevotum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Deshalb sei er hinsichtlich der weiteren Aktienkursentwicklung nun vorsichtiger, obwohl er die allgemeine Qualität und die finanziellen Aussichten des Logistikkonzerns positiv einschätze. Aufgrund der guten Zahlen zum ersten Quartal habe er aber seine Prognosen leicht nach oben geschraubt./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2023 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005552004