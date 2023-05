DJ PTA-News: NWN NEBENWERTE Nachrichten AG: Abo Wind: Grünes Premium

Frankfurt am Main, 04.05.2023 (pta/04.05.2023/10:00) - Der Abo Wind-Vorstand Dr. Karsten Schlageter ist sich im Gespräch mit dem Nebenwerte-Journal sicher: "Deutschland ist unsere starke Basis und hat langfristig viel Potenzial." Auch der Anteil der internationalen Aktivitäten am Geschäftserfolg werde weiterwachsen, sagte der Vorstandssprecher mit Blick auf die Zukunft. In Kanada etwa arbeite das Unternehmen an großen Windkraftanlagen-Parks.

Aus dem daraus gewonnenen Strom soll nach Angaben von Schlageter grüner Wasserstoff produziert werden. Auf diesem Weg könne die Produktion, vor allem in Industrieländern, umweltfreundlicher gestaltet werden. "Bei diesen großen Projekten werden wir frühzeitig mit starken Finanzpartnern zusammenarbeiten, da wir sie nicht alleine stemmen können und wollen", teilte der Abo Wind-Vorstand weiter mit.

Bislang hat sich seinen Angaben zufolge die technologische und regionale Diversifikation gelohnt: So entwickelt und errichtet Abo Wind seit acht Jahren nicht nur Wind-, sondern auch Solarparks und ist darüber hinaus mittlerweile im Markt für Batteriespeicher-Projekte aktiv. Neben Deutschland, das weiterhin den Geschäftsfokus bildet, kamen in Europa auch Aktivitäten in Griechenland, Ungarn und Polen hinzu, in Übersee wird Kanada erschlossen. Der Auslandsanteil am Umsatz stieg 2022 von 50 auf 66 %.

Seit 2016 haben sich die Gesamtleistung sowie der Jahresüberschuss mehr als verdoppelt. Bis 2025 soll der Betrieb weiter zulegen und die Profitabilität erhöht werden. Im laufenden Geschäftsjahr ist ein zweistelliges Wachstum für die Gesamtleistung geplant. Für den Jahresüberschuss werden EUR 22 bis 26 Mio. erwartet, was ein maximales Plus von 5,7 % bedeutet. Das Geschäftsjahr 2022 war das bislang erfolgreichste: Das Gewinnziel von mehr als EUR 20 Mio. wurde zwei Jahre früher erreicht als beabsichtigt.

