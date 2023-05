Basel (ots) -Mitten im führenden Life-Science-Cluster Europas eröffnet das Venture Studio Metaporta im Sommer 2023 seinen ersten Standort in Allschwil/Basel.Auf einer Fläche von 2'500 m2 mit vollflexiblen Arbeits- und Veranstaltungsräumen für 1 bis 250 Personen und mit Zugang zu internationalen Talenten und Tech-Communities wirkt das Venture Studio Metaporta in Allschwil/Basel als Magnet für Gleichgesinnte aller Generationen, die ein visionäres Umfeld suchen, das die Zusammenarbeit an innovativen Projekten fördert.Als einer der ersten Partner von Metaporta werden die ICT Scouts - die schweizweit führende Organisation für die Förderung von ICT-Talenten mit mehr als 7 Standorten und einer lebendigen Community von mehr als 900 Schweizer Tech-Talenten - ihren Sitz in den Metaporta Venture Club in Allschwil/Basel verlegen.Metaporta wurde 2022 als privates Venture Studio gegründet mit dem Ziel, Wissensinstitutionen, Start-ups, Hightech-Unternehmen und Behörden miteinander zu vernetzen und gemeinsam innovative Projekte mit aufkommenden Technologien wie KI, Blockchain und Web3 voranzutreiben und somit die Gesellschaft von morgen mitzugestalten.Pressekontakt:Michael BeglingerCo-Founder+41 78 851 16 80michael.beglinger@meta-porta.comOriginal-Content von: Metaporta AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095411/100906206