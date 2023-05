Hamburg (ots) -Die digitale Veranstaltungsreihe "How it works: Dein Weg durchs Studium zum Job" startet in das Sommersemester 2023: An vier Eventtagen im Mai und Juni erhalten Studierende und Berufseinsteigerinnen bei Live-Talks und Online-Seminaren von spannenden Persönlichkeiten wie Sophia Thiel, Franca Cerutti, Philipp Westermeyer oder Collien Ulmen-Fernandes Tipps für das Studium und den Start ins Berufsleben. In anschließenden Get-together-Sessions kommen die Teilnehmenden mit den Gesprächsgästen in den persönlichen Austausch und können sich vernetzen.Die Veranstaltungsreihe startet am 11. Mai mit dem Thementag "Hustle-Culture: Wie gehe ich gelassen mit Leistungsdruck und Erwartungen um?" (https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fverlag.zeit.de%2Fveranstaltungen%2Fausblick%2Fcampus%2Fhowitworks1%2F&data=05%7C01%7Csusanna.kowalkowska%40zeit.de%7C1f2eb31f77f740f9318a08db4bdd5393%7Cf6fef55b9aba48ae9c6d7ee8872bd9ed%7C0%7C0%7C638187186205792148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=p7MzGH87aruaF6RSKjx6JHs5Akc4kr0bKr%2FOQtcSI6A%3D&reserved=0) mit der Fitnessbloggerin und Unternehmerin Sophia Thiel als Gast. Beim Live-Talk "Lost? So findest du in der Quarterlife-Crisis Orientierung" (https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fverlag.zeit.de%2Fveranstaltungen%2Fausblick%2Fcampus%2Fhowitworks2%2F&data=05%7C01%7Csusanna.kowalkowska%40zeit.de%7C1f2eb31f77f740f9318a08db4bdd5393%7Cf6fef55b9aba48ae9c6d7ee8872bd9ed%7C0%7C0%7C638187186205792148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1tDT%2B3m%2BwJjToYb5OFhbhDFp4OSEfNrgjE0EogAhcR8%3D&reserved=0) am 23. Mai spricht u. a. Franca Cerutti, Psychologin und Host vom Podcast "Psychologie to go!", zum Thema. Philipp Westermeyer, Gründer und Geschäftsführer von OMR, sowie Mirijam Trunk, Chief Sustainability, Diversity & Crossmedia Officer bei RTL Deutschland, diskutieren am 12. Juni über die Arbeitswelt von morgen (https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fverlag.zeit.de%2Fveranstaltungen%2Fausblick%2Fcampus%2Fhowitworks3%2F&data=05%7C01%7Csusanna.kowalkowska%40zeit.de%7C1f2eb31f77f740f9318a08db4bdd5393%7Cf6fef55b9aba48ae9c6d7ee8872bd9ed%7C0%7C0%7C638187186205792148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hXExAPypO192DcgSW5fyHe6gsT77K81YNmYoA0ROTf0%3D&reserved=0) und am 27. Juni geht es um das Thema "Studium, Karriere und Familie: Wie finde ich meinen persönlichen Lebensentwurf?" (https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fverlag.zeit.de%2Fveranstaltungen%2Fausblick%2Fcampus%2Fhowitworks4%2F&data=05%7C01%7Csusanna.kowalkowska%40zeit.de%7C1f2eb31f77f740f9318a08db4bdd5393%7Cf6fef55b9aba48ae9c6d7ee8872bd9ed%7C0%7C0%7C638187186205792148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lFTG6G7Y24bATpoeFAY5bSzMvathd10lZCXGffgqFKI%3D&reserved=0), u. a. mit Schauspielerin und Autorin Collien Ulmen-Fernandes.Alle interessierten Studierenden, Absolventinnen und Berufseinsteiger sind herzlich eingeladen, teilzunehmen. Eine Übersicht der Veranstaltungen und die kostenlose Anmeldung gibt es unter: www.zeit.de/howitworks (https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fhowitworks&data=05%7C01%7Csusanna.kowalkowska%40zeit.de%7C1f2eb31f77f740f9318a08db4bdd5393%7Cf6fef55b9aba48ae9c6d7ee8872bd9ed%7C0%7C0%7C638187186205792148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ddZgvRAwlJ0ogJqhahDYh%2FYbbsDnPteqckJDJBzRKy8%3D&reserved=0)Eine Veranstaltungsreihe von ZEIT Campus in Partnerschaft mit Die Techniker.Pressekontakt:Weitere Pressemitteilungen der ZEIT Verlagsgruppe finden Sie unter https://www.zeit-verlagsgruppe.de/presse/pressemitteilungen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de).Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9377/5500795