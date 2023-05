Berlin/Fulda (ots) -Vom 10. bis 12. Mai 2023 stellt der Deutsche Feuerwehrverband an seinem Stand (Halle F, Stand 1205) auf der Messe RETTmobil International in Fulda die elf Projekte der Landesfeuerwehrverbände im Rahmen des Bundesprogramms "Zusammenhalt durch Teilhabe" vor. Ob Extremismusprävention, Konfliktberatung oder Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in die Feuerwehren - die ZdT-Projekte sind Kontaktstellen, die jeder und jede kennen sollte.Der Deutsche Feuerwehrverband unterstützt die Projekte in diesem Jahr nicht nur mit Aktionen gegen Gewalt gegen Einsatzkräfte und für die interkulturelle Öffnung. Aktuell kämpft der Bundesverband zusammen mit den Landesfeuerwehrverbänden politisch dafür, diese wichtigen Strukturen zu erhalten. Mehr Informationen gibt es unter https://www.feuerwehrverband.de/kampagnen/faktor-112/.Noch Plätze frei bei Symposium zu "Konflikte im Einsatz""Wie sieht die Psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte zwischen dem Ukraine-Konflikt und der Ebola-Epidemie in Westafrika aus?", "Sichtung in komplexen Lagen: Hätte ich anders entscheiden können?" und "Tun oder Lassen!? Innere Wertekonflikte im Einsatzkontext" sind drei der Vorträge beim 9. Symposium "Hilfe für Helferinnen und Helfer in den Feuerwehren" der DFV-Stiftung "Hilfe für Helfer" und des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe am Donnerstag, 11. Mai 2023, in Fulda. Der thematische Schwerpunkt lautet diesmal "Konflikte im Einsatz".Die Teilnahmegebühr beträgt 89 Euro pro Person. Veranstaltungsort ist das ParkHotel Kolpinghaus Fulda. Die Anmeldung ist auch noch kurzfristig möglich unter https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltung/9-symposium-stiftung-hilfe-fuer-helfer/.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823oestreicher@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/5500836