DJ S&P Global: Deutsche Servicesektor gewinnt im April an Schwung

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Aufschwung im deutschen Servicesektor hat sich im April fortgesetzt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 56,0 von 53,7 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten einen Stand von 55,7 vorhergesagt. Vorläufig war für April ein Wert von 55,7 ermittelt worden.

Auch insgesamt hat sich das Wachstum in Deutschlands Wirtschaft im April beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 54,2 von 52,6 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia, wies auf den Umstand hin, dass der Servicesektor ein beschleunigtes Wachstum signalisiert, während das verarbeitende Gewerbe weiter an Schwung verliert. "Eine derart deutliche Diskrepanz gab es gemessen an den Indikatoren zuletzt zu Beginn des Jahres 2021, als ein Großteil der Serviceleistungen bedingt durch Lockdowns schlichtweg nicht mehr angeboten werden durfte. Insofern dürfte ein Teil der erfreulichen Entwicklung hier weiterhin auf Corona-Nachholeffekte zurückzuführen sein, etwa in der Tourismusbranche und im Gastgewerbe."

