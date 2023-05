News von Trading-Treff.de Die Rally im DAX scheint nicht enden zu wollen. Seit mehr als zwei Wochen konsolidiert der deutsche Leitindex auf hohem Niveau. Doch derzeit mehren sich die Stimmen der Zweifler, was auch am Chartbild erkennbar ist. Sollte eine wichtige Chartmarke unterschritten werden, droht ein empfindlicher Rücksetzer. DAX: Entwicklung hängt von EZB ab Am heutigen Donnerstag tagt die EZB. Es wird eine Leitzinserhöhung um 0,25 Prozent ...

