FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.05.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES HALEON PRICE TARGET TO 400 (383) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES OSB GROUP PRICE TARGET TO 820 (800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERNSTEIN RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 7000 (6500) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 3800 (3500) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS BP PRICE TARGET TO 610 (630) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 69 (70) PENCE - 'OUTPERFORM' - JPMORGAN CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 285 (310) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HALEON PRICE TARGET TO 280 (250) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1900 (1800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 80 (85) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 140 (135) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2150 (2000) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 9800 (8700) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob